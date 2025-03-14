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Звезда «Кадетства» появилась на публике в красном кожаном мини-платье

Актриса Елена Захарова вышла в свет в ярком наряде
Елена Захарова, фото: соцсети
Елена Захарова, фото: соцсетиИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Елена Захарова появилась на публике в красном кожаном мини-платье. Звезда сериала «Кадетство» приехала в ярком наряде в ресторан в центре Москвы, где отпраздновала в узком кругу семьи день рождения отца, и поделилась кадрами с торжества в соцсетях.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Роскошное платье. И вы великолепны», «Очень красивая», «Как всегда, прекрасна», «Куколка, глаз не оторвать», «Вы обладаете яркой природной красотой, которая может покорить любого», «Шикарная женщина», «Роскошная».

Захарова рассказывала подписчикам, что после родов смогла быстро восстановиться. Лишний вес ушел благодаря грудному вскармливанию и активному образу жизни — знаменитость не отказывала себе в любимых десертах и не занималась фитнесом, однако это не мешало ей худеть. Звезда по-прежнему не придерживается строгих диет, но старается не переедать на ночь.

Знаменитость ничего не рассказывает об отце Майи. Актриса подчеркивала, что жизнь научила ее беречь семейное счастье от посторонних, и свой маленький мир она хочет сохранить в тайне. Дочь Захаровой не ходила в детский сад, хотя несколько лет просила об этом. Артистка объясняла в интервью, что переживала из-за разных инфекций и была не готова отпустить ребенка. По признанию звезды, она не может доверить Майю чужим людям, поэтому не брала на работу няню. Растить дочь Захаровой помогают родители.