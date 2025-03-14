Визерис был единственным родственником, с которым Дейенерис росла в изгнании. Именно он внушил ей чувство королевского долга и уверенность в том, что их семья заслуживает возвращения на трон. Однако характер Визериса был далеким от идеала. Он был жестоким и озлобленным из-за потери власти и статуса. Его психическое состояние, возможно, было унаследовано от их отца: он часто проявлял насилие по отношению к Дейенерис. Визерис видел свою сестру не как личность, а как инструмент для достижения своей цели — вернуть трон. Он продал ее в брак с Кхалом Дрого, надеясь на поддержку армии дотракийцев, но амбиции и жажда власти привели его к гибели. Дейенерис была свидетелем смерти брата, что стало переломным моментом для ее собственного становления как независимой и сильной правительницы.