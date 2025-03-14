В этом материале мы расскажем все о Дейенерис Таргариен: как и когда она умрет, как связана с «Игрой престолов», сколько ей лет, есть ли у нее семья и дети. Также вы узнаете, какая актриса сыграла эту роль и как ее персонаж эволюционировал на протяжении всего сериала.
Кто такая Дейенерис Таргариен
Дейенерис Таргариен — одна из самых противоречивых фигур в мире «Игры престолов» и вселенной книг Джорджа Мартина «Песни льда и огня». Единственная дочь короля Эйриса II Таргариена и королевы Рейлы, а также младшая сестра принцев Рейгара и Визериса. Она родилась в изгнании из-за восстания Роберта Баратеона и с ранних лет была окружена мифами о своем наследии и предназначении вернуть династию Таргариенов на Железный трон. После замужества с вождем дотракийцев Кхалом Дрого Дейенерис начала трансформацию из испуганной девушки в решительного лидера. Брак стал для нее не только спасением от угнетения со стороны старшего брата Визериса, но и началом пути к завоеванию Вестероса.
Ключевым моментом в ее истории стало возрождение драконов — легендарных существ, которые когда-то помогли Дому Таргариенов завоевать Семь Королевств. Они не только обеспечили Дейенерис военное превосходство, но и стали метафорой и символом всего ее рода. Дейенерис также известна как освободительница рабов. Она последовательно избавляла города от работорговцев, что сделало ее популярной среди угнетенных.
Несмотря на все достижения, Дейенерис столкнулась с серьезными сложностями, которые подорвали ее моральное состояние. Потеря близких друзей и союзников в ходе войны за Железный трон сделали героиню жестокой и непредсказуемой. В финале сериала ее действия привели к разрушению Королевской Гавани, убийствам невинных и к собственной гибели.
Биография Дейенерис Таргариен
Дейенерис Таргариен олицетворяет собой стремление к власти и борьбу за свободу. Из сезона в сезон ей приходилось делать сложные моральные выборы: защитить брата, все детство издевавшегося над ней, или дать своему мужу жестоко казнить его; любить Джона Сноу, узнав о нем правду, или же уничтожить; принести город в жертву ради победы или же пощадить мирных жителей. Если собрать все, что происходило с героиней на протяжении сериала «Игра престолов», и убрать все остальные сюжетные линии, то получится ни много ни мало, а полноценный сезон, если не больше.
Полное имя: Дейенерис Таргариен.
Место рождения: Драконий Камень, Вестерос.
Титулы: Бурерожденная, Мать драконов, Королева Андалов, Ройнаров и Первых людей, Защитница Семи Королевств, Королева Миэрина, Кхалиси Великого Травяного моря, Разрушительница оков, Миса, Неопалимая и Низвергательница Колдунов.
Родители: король Эйерис II Таргариен (Безумный) и королева Рейла.
Старшие братья: принцы Рейгар и Визерис Таргариены.
Драконы: Дрогон, Рейгал и Визерион.
Основные достижения: освобождение рабов в Астапоре, Юнкае и Миэрине, завоевание уважения и преданности среди дотракийцев, попытка восстановить династию Таргариенов и вернуть роду Железный трон.
Ключевые события: брак с Кхалом Дрого, возрождение драконов, конфликты с работорговцами и установление справедливости в освобожденных городах.
Личные потери: смерть мужа и их сына, утрата близких друзей и союзников.
Финал: превращение в безумную королеву, что стало кульминацией в разрушении Королевской Гавани.
Внешность и характер Дейенерис Таргариен
Дейенерис Таргариен с первого взгляда завораживает как своей внешностью, так и внутренней силой. В ее образе, как в изящном портрете, отражаются наследие драконов и жестокие уроки жизни, сформировавшие ее характер.
В книгах внешность Дейенерис описывается как утонченная и грациозная, в лучших традициях дома Таргариенов. Она обладает типичным обликом своего рода: серебряными волосами и фиалковыми глазами — чертами, которые отличают Таргариенов как потомков Валирии. Однако в сериале внешность героини немного изменена: Дейенерис предстает перед зрителями с выразительными зелеными глазами. Это делает ее более земной, но не лишает мистического ореола.
Главное внешнее отличие книжной Дейенерис от экранной — ее волосы. В цикле романов Джорджа Мартина она ходит с короткой стрижкой, потому что несколько раз ее волосы сгорали в огне. В сериале же героиня всегда предстает перед зрителем с белоснежными длинными волосами.
Характер Дейенерис формировался под влиянием тяжелых жизненных обстоятельств. С рождения она жила в изгнании, с ощущением, что не принадлежит этому миру. Ее брат Визерис издевался над ней, обвиняя во всех смертных грехах, и в конце концов продал Кхалу Дрого взамен на войско. Вроде бы ситуация не из приятных, учитывая, что сама Дейенерис этого брака не хотела, но именно он позволил ей превратиться из покорной, безвольной и наивной девочки в сильную женщину, способную дать отпор брату, принять и понять себя, вырастить трех драконов, а также стать великой королевой. Конечно, были в ее окружении и предатели, но почти с каждым из них она жестоко расправилась.
Особенности характера Дейенерис проявляются в стремлении к справедливости и милосердию, что становится отличительной чертой ее правления. Она освобождает рабов и ведет армию за собой, веря, что несет освобождение и новый мир. Однако с каждым шагом к Железному трону ее характер меняется. Постепенно милосердие начинает уступать место жажде власти, что особенно заметно в последних сезонах сериала. В книгах этот переход показан менее резким, но тем не менее и там он присутствует: Дейенерис, несмотря на свои благородные намерения, становится все более жестокой и непримиримой, что приводит ее к гибели.
Семья Дейенерис Таргариен
Дейенерис Таргариен — последняя наследница древнего и могущественного рода Таргариенов, чья история тесно переплетается с судьбой Вестероса. Королевский дом, некогда правивший Семью Королевствами, был известен своей связью с драконами, а также традицией сохранять чистоту крови через родственные браки. Семья Дейенерис сыграла огромную роль в формировании ее личности, мировоззрения и стремления вернуть Железный трон.
Родители
Рассказ о Дейенерис Таргариен был бы неполным без упоминания о ее родителях — Безумном Короле Эйрисе II Таригариене и Рейле Таргариен. Рассмотрим их подробней.
Эйрис II Таргариен (Безумный Король)
Отец Дейенерис Эйрис II известен как Безумный Король. Он был последним правителем из династии Таргариенов, чье долгое и когда-то славное правление завершилось кровавым восстанием. Первоначально Эйрис считался талантливым и справедливым королем, но со временем его психическое состояние ухудшилось, он стал агрессивным и жестоким. Страх потери власти заставлял его прибегать к крайним мерам, например к сжиганию людей заживо — так он хотел подчинить себе окружающих. Его правление окончилось, когда Роберт Баратеон поднял восстание, известное как «Восстание Роберта». Эйрис был убит Джейме Ланнистером. Это положило конец династии Таргариенов на Железном троне и отправило Дейенерис в изгнание еще до ее рождения.
Рейла Таргариен
Мать Дейенерис, королева Рейла, сыграла важную роль в ее выживании. Во время «Восстания Роберта» она была беременна Дейенерис и вместе с сыном Визерисом бежала в Драконий Камень. Королева умерла при родах, оставив маленькую Дейенерис под опекой ее старшего брата. Жизнь Рейлы была трагичной: она находилась в постоянном страхе из-за паранойи мужа-брата и пережила много ужасов при дворе. Королева была примером безусловной материнской любви, жертвующей собой ради будущего своих детей.
Братья и сестры
Ключевыми персонажами, взаимоотношения с которыми повлияли на характер и судьбу Дейенерис, можно назвать ее старших братьев — Визериса и Рейгара. И если Визерис стал для нее воплощением жестокости, то Рейгар олицетворял собой бесстрашного героя, продолжателя великого рода.
Визерис Таргариен
Визерис был единственным родственником, с которым Дейенерис росла в изгнании. Именно он внушил ей чувство королевского долга и уверенность в том, что их семья заслуживает возвращения на трон. Однако характер Визериса был далеким от идеала. Он был жестоким и озлобленным из-за потери власти и статуса. Его психическое состояние, возможно, было унаследовано от их отца: он часто проявлял насилие по отношению к Дейенерис. Визерис видел свою сестру не как личность, а как инструмент для достижения своей цели — вернуть трон. Он продал ее в брак с Кхалом Дрого, надеясь на поддержку армии дотракийцев, но амбиции и жажда власти привели его к гибели. Дейенерис была свидетелем смерти брата, что стало переломным моментом для ее собственного становления как независимой и сильной правительницы.
Рейгар Таргариен
Старший брат Дейенерис Рейгар — легендарная фигура как при жизни, так и после смерти. Он был прямым наследником Железного трона, славился своей мудростью, благородством и привлекательностью. Рейгар женился на Элии Мартелл, но его история запомнилась благодаря любви к Лианне Старк. Это чувство привело к одной из самых больших катастроф Вестероса — «Восстанию Роберта». Лианна и Рейгар тайно поженились, что вызвало гнев Баратеона, который считал Лианну своей невестой. Рейгар погиб в битве от руки Роберта, и это стало началом конца династии Таргариенов.
Для Дейенерис Рейгар был мифическим героем, символом потерянного величия их рода. Она часто размышляла о том, каким бы он был королем и как его смерть повлияла на ее собственное наследие.
Другие важные родственники
Родители и братья были не единственными родственниками Дейенерис. Стоит несколько слов сказать и о других персонажах, которые также повлияли на становление характера Матери драконов.
Эйгон VI Таргариен (Джон Сноу)
На протяжении большей части своей жизни Джон Сноу не знал о том, кто он на самом деле. Но его происхождение как сына Рейгара и Лианны Старк сыграло ключевую роль в судьбе Дейенерис. В финальных сезонах он стал не только ее союзником, но и любовником, что привело к сложным политическим и личным дилеммам. Дейенерис долгое время считала себя последней из рода Таргариенов, но, узнав о существовании Джона, начала сомневаться в своем исключительном праве на трон. Это привело к ее внутреннему кризису и ухудшению психического состояния.
Эйгон V Таргариен (Эгг)
Король Семи Королевств и прадед Дейенерис — Эйгон V, известный как Эгг. Его правление было отмечено стремлением улучшить жизнь простых людей — этим он отличался от многих других Таргариенов. Эйгон верил в необходимость реформ, и хотя его попытки модернизировать общество не всегда встречали поддержку среди знати, он остался в памяти как заботливый и справедливый правитель. Возможно, именно от Эйгона Дейенерис унаследовала свое стремление к справедливости и желание освободить рабов.
Бейелор I Таргариен (Благословенный)
Один из наиболее религиозных правителей Вестероса — Бейелор Благословенный, или Бейелор I Таргариен. Он был глубоко предан Вере Семерых и известен своим стремлением к благочестию. Хотя религиозность не проявлялась напрямую в характере Дейенерис, желание мира и отказ от жестокости отразились на ее раннем правлении. Но, в отличие от Бейелора, Дейенерис все же была готова прибегнуть к насилию, когда это казалось ей необходимым.
Мейгор I Таргариен (Мейгор Жестокий)
Один из самых беспощадных правителей из рода Таргариенов — Мейгор I Таргариен, более известный как Мейгор Жестокий. Жажда власти и склонность к насилию сделали его олицетворением темной стороны. Хотя Дейенерис начинала свой путь как правительница, стремящаяся к справедливости и миру, ее история все больше перекликалась с образом Мейегора в финальных эпизодах. Постепенно растущая жестокость и желание уничтожить всех врагов стали одной из причин ее падения.
Мейгор Жестокий остается историческим символом того, к чему могут привести неограниченные амбиции и склонность к насилию. Но этот урок Дейенерис не смогла усвоить.
Висенья и Рейенис Таргариены
Эти две выдающиеся женщины из рода Таргариенов были женами Эйегона Завоевателя, основавшего династию Таргариенов в Вестеросе. Висенья была сильной, воинственной и безжалостной, в то время как Рейенис, напротив, отличалась мягкостью и мудростью. Эти два архетипа влияли на Дейенерис как на правительницу: с одной стороны, она пыталась быть мудрой и милосердной, как Рейенис, с другой — в трудные моменты она, как и Висенья, становилась безжалостной.
Рейнис Таргариен (дочь Рейгара)
Дочь Рейгара и его первой жены Элии Мартелл — Рейнис Таргариен — была убита во время «Восстания Роберта» вместе с братом и матерью. Хотя Рейнис погибла задолго до того, как Дейенерис стала правительницей, ее смерть оказала влияние на формирование образа Таргариенов в глазах мира. Дейенерис росла с осознанием того, что ее племянники и другие члены семьи были уничтожены жестоким и бесчеловечным образом. Это усилило в ней чувство мести и стремление вернуть справедливость ее роду.
Детство персонажа
Дейенерис Таргариен родилась во время Бури (отсюда и прозвище Бурерожденная), которая бушевала не только на острове Драконий Камень, но и в ее жизни, полной страхов и трагедий. Она появилась на свет в тот момент, когда династия Таргариенов, правившая Вестеросом три века, рухнула. Ее отец, Безумный Король Эйрис II, был свергнут Робертом Баратеоном и погиб от руки Джейме Ланнистера, а мать умерла во время родов. Дейенерис никогда не видела своего дома в Королевской Гавани — она была младенцем, когда брат увез ее в изгнание за Узкое море.
Визерис, который мечтал вернуть себе Железный трон, стал единственным защитником и одновременно мучителем Дейенерис. Будучи старше, он внушал девочке, что они последние представители великой династии Таргариенов, на которых лежит бремя восстановления их власти и рода. Однако любовь Визериса к сестре была отравлена безумием и жаждой власти. Для Дейенерис он был не столько братом, сколько тенью прошлого, преследующей ее. Визерис называл сестру «Последней надеждой дома Таргариенов», но никогда не давал ей почувствовать свободу.
В изгнании они жили скромно, перебираясь с места на место, пока не нашли приют у магистра города Пентос Иллирио Мопатиса, который уже через год организовал помолвку Дейенерис с лидером дотракийского народа Кхалом Дрого.
Подробная история Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов»
Собрать всю историю Дейенерис воедино — задачка непростая. Целых восемь сезонов из серии в серию она шла к своей цели — завоеванию Вестероса и возвращению Таргариенам Железного трона. По пути Мать драконов встречала друзей, союзников, врагов и предателей, обрастала титулами, переживала покушения и испытывала любовь. Вспомним основные события из ее жизни, чтобы понять, почему она стала той, кем стала.
1-й сезон
Прошел год с момента, когда Дейенерис и Визерис перебрались жить к Иллирио. Тогда и была организована помолвка Матери драконов с Кхалом Дрого. Визерису это только на руку — с помощью Кхала он рассчитывал завоевать Вестерос.
На свадьбе Иллирио подарил Дейенерис три окаменевших драконьих яйца, рыцарь в изгнании Джорах Мормонт — книги с легендами о Вестеросе, а Дрого — белую кобылу. Девушка, восхитившись подарком мужа, хочет его отблагодарить, но Джорах объясняет, что в языке дотракийцев нет слова «спасибо». В брачную ночь Дрого насильно лишает ее девственности.
Дейенерис узнала от своей служанки легенду о происхождении драконов и начала учиться искусству соблазнения, чтобы расположить к себе Дрого. Во время путешествия в Ваес она вынуждает зарвавшегося Визериса идти весь путь пешком, что считается унижением у дотракийцев. Тогда же Дейенерис понимает, что ждет ребенка, съедает сырое сердце жеребца и решает назвать малыша Рейго в честь погибшего брата. Дотракийские женщины пророчествуют, что Дейенерис родит «жеребца, который покроет весь мир», а Дрого решает, что поход на Вестерос пока подождет. Джорах сообщает весть в Королевскую Гавань, и король Роберт приказывает убить девушку.
Визерис, ревнуя к тому, что сестра заслужила уважение дотракийцев, и чувствуя, что теряет над ней власть, решает украсть драконьи яйца, чтобы купить себе армию, но его ловит Джорах. После стычки с ним Визерис приходит на пир к Дрого пьяным, в открытую угрожает Дейенерис и пытается силой заставить Кхала выполнить обещание, после чего последний казнит его, вылив на голову расплавленное золото.
Джорах спасает Дейенерис от покушения на ее жизнь, и Дрого возвращается к мысли о захвате Железного трона для своего будущего сына. Он собирает людей в Лхазар, чтобы купить там корабли. Кхалиси, потрясенная жестокостью дотракийцев во время похода, спасает несколько женщин от изнасилования, чем крайне недовольны люди Дрого. Один из них вызывает Кхала на бой и ранит. Чтобы спасти мужа, Дейенерис прибегает к ритуалу магии крови, во время которого у нее начинаются преждевременные роды и ребенок рождается мертвым.
Дрого становится все хуже, и Дейенерис в знак милосердия душит его подушкой, после чего заходит в костер, где рождаются три дракона, и дотракийцы, видя ее неуязвимость, провозглашают Кхалиси своей королевой.
2-й сезон
Дейенерис ведет остатки своего кхаласара через Красные пустоши в поисках убежища, заботясь о драконах, которые отказываются есть. После смерти кобылы, подаренной ей Дрого, она отправляет трех кровных всадников на поиски пищи и помощи. Один из них возвращается с новостью о том, что неподалеку есть город Кварт и правящая элита — Тринадцать, готова их принять. Король Пряностей сразу же требует показать драконов, однако Дейенерис просит сначала накормить ее людей. Только один из элиты, Ксаро, вступается за девушку и берет ее под свое крыло.
Живя в роскошном доме Ксаро, Дейенерис обучает драконов, продолжая заботиться о них. Ксаро знакомит ее с Пиатом Преем, одним из колдунов города. Тот приглашает ее посетить Дом Бессмертных. Ксаро показывает гостье свою сокровищницу, где хранятся его богатства, и обещает профинансировать поход в Вестерос, если она согласится выйти за него замуж, однако Дейенерис отказывается и ищет возможности купить корабли.
Одна из служанок заключает сделку с Домом Бессмертных и относит туда драконов втайне от хозяйки. Дейенерис вынуждена пойти туда, чтобы спасти своих «детей», и оказывается в ловушке, устроенной Пиатом Преем. Колдун намерен оставить Кхалиси у себя, поскольку только рядом с ней драконы крепнут и обретают силу. Но драконы сжигают Пиата заживо, и Дейенерис удается сбежать.
3-й сезон
На корабле Дейенерис едет в Астапор, где можно купить Безупречных — элитных рабов-воинов. Ей нужна армия. Мать драконов заключает сделку с местным работорговцем и обязуется отдать ему одного дракона в обмен на 8000 Безупречных. Когда же он отдает ей плеть с рукояткой в виде золотой гарпии (символа власти над Безупречными), Дейенерис приказывает дракону Дрогону сжечь его, сообщает Безупречным, что отныне они свободны, и приглашает их присоединиться к ней. Поначалу они не знают, что делать, но потом выражают ей свою верность.
Вместе со своей новой армией Дейенерис отправляется в город Юнкай, чтобы освободить живущих там рабов, а это около 200 тысяч человек. Рабовладельцы пытаются откупиться и угрожают ей своими союзниками — «Младшими сыновьями» — военной организацией, состоящей из наемников. Один из них, Даарио, влюбляется в Дейенерис и переходит на ее сторону. Вместе они освобождают Юнкай, и рабы, ставшие свободными, дают ей новое прозвище — Миса, что в переводе с древнегискарского значит «мать».
4-й сезон
Дейенерис с Безупречными двигаются дальше и приходят в Миэрин, в котором также освобождают рабов, однако здесь Мать драконов узнает, что Астапор и Юнкай недолго оставались свободными городами — они вновь попали под власть рабовладельцев. Дейенерис решает остаться в Миэрине, поскольку считает, что не сможет править Семью Королевствами, так как даже три города не удержала в своей власти. Да и ее армии не хватит, чтобы захватить весь Вестерос.
Тогда же Даарио становится любовником Дейенерис. И в этом же сезоне она узнает, что Джорах Мормонт, все это время бывший ее советником и другом, оказался предателем, который отправлял сведения о ней Роберту Баратеону. С болью в сердце она изгоняет его из Миэрина.
Драконы потихоньку растут и начинают доставлять проблемы. Они напали на дочку козопаса и сожгли ее, это вынудило Дейенерис посадить их на цепи в катакомбы. По крайней мере, двоих: Дрогон же сумел улететь в неизвестном направлении.
5-й сезон
Дейенерис пытается восстановить мирное существование в захваченных ею городах. В Юнкае правление удалось передать в руки Совета, состоящего из бывших рабовладельцев и рабов. Однако Совет выдвинул требование вернуть бойцовые ямы: раньше там сражались рабы, сейчас же будут свободные люди. Дейенерис наотрез отказывается, считая это слишком жестоким, но под давлением своих советников и назревающего бунта ей приходится согласиться.
На одном из таких боев она видит Джораха, который добровольно вернулся из изгнания. Он клянется, что всегда будет ее верным слугой и в качестве дара преподносит ей карлика Тириона Ланнистера. Поначалу королева сомневается, что ей делать с карликом, но после долгих раздумий назначает его своим советником.
В день, когда должны были состояться бои в самой большой яме, на жизнь Дейенерис вновь покушаются, и снова Джорах спасает ее. Однако они попадают в ловушку на арене. Когда кажется, что сейчас их все-таки убьют, появляется Дрогон, сжигает толпу людей и уносит хозяйку в гористую местность. Там Дейенерис встречает дотракийских всадников и оказывается в плену у кхаласара, которым правит Кхал Моро.
6-й сезон
Кхал Моро намеревается сделать Дейенерис своей женщиной, но узнает, что она была женой Дрого. По дотракийской традиции вдовы великих вождей должны вступить в дош кхалин, чтобы доживать свой век среди других женщин. Моро отправляет Дейенерис в Ваес Дотрак. Она планирует побег, когда ее находят Джорах и Даарио.
На кхалар вежвен — совете, где кхалы решают, что им делать с Дейенерис — она злит их и обвиняет в трусости, а затем устраивает пожар в храме. Из огня Мать драконов вновь выходит неопалимой, что заставляет людей преклонить перед ней колени.
Королева возвращается в Миэрин, где ей снова предстоит улаживать беспорядки, возникшие в ее отсутствие. Она расправляется с рабовладельцами и заключает союз с Ярой и Теоном Грейнджоями и их железнорожденными. Они просят ее помочь разобраться с их дядей Эуроном, который захватил Морской трон, а взамен обеспечить ее армию кораблями.
Дейенерис вместе со своими людьми отплывает в Вестерос. Она оставляет Даарио в Миэрине, отпускает Джораха лечиться от серой хвори и делает Тириона Ланнистера своим десницей.
7-й сезон
Дейенерис возвращается на Драконий Камень — место, где она родилась — и планирует атаку Королевской Гавани. Она знакомится с Джоном Сноу, и Тирион говорит, что тот может стать хорошим союзником, ведь у него есть причины не любить Ланнистеров, которые сейчас владеют Железным троном: по их вине погибли его отец и брат.
Дейенерис пробует убедить Джона в том, чтобы он принял ее сторону и преклонил перед ней колено в знак верности, но тот отказывается, говоря, что для него Северная война куда важнее Южной.
Тирион убеждает Дейенерис помочь Джону Сноу в его кампании, и она соглашается. Последнему близки взгляды королевы, и он клянется ей в верности, обещая помочь в борьбе. Но сначала ему нужно спасти Север: Джон отправляется на вылазку за Стену. С Восточного Дозора приходит сообщение, что его отряд в опасности, и Дейенерис с тремя драконами летит ему на выручку. В ходе сражения Король Ночи убивает Визериона, и она видит, как два вихта утаскивают Джона в полынью.
Джон выживает, и вместе с Дейенерис они летят на переговоры с Серсеей Ланнистер, чтобы убедить ее в реальности угрозы из-за Стены. Они показывают Серсее захваченного в плен вихта, и та соглашается на временное перемирие. Джон и Дейенерис все больше сближаются и в конце сезона становятся любовниками.
8-й сезон
Дейенерис с армией прибывает в Винтерфелл, где Джон знакомит ее с Сансой и Браном Старками. На собрании с лордами Севера и Долины то и дело высказывают недовольства текущим положением дел, заставляя Дейенерис чувствовать себя не в своей тарелке. Джон становится наездником Рейгала. В город приезжает Джейме Ланнистер, а вот обещанной армии Серсеи союзники так и не дожидаются.
В восьмом сезоне раскрывается тайна Джона Сноу, о которой он и сам не знал, — оказывается, что на самом деле он сын брата Дейенерис Рейгала и его возлюбленной Лианны Старк, а его настоящее имя — Эйгон Таргариен. Королева в шоке от услышанного: всю жизнь она считала себя единственной оставшейся Таргариен, а теперь становится очевидным, что главный претендент на Железный трон — совсем не она.
Во время боя с Королем Ночи Дейенерис видит оживленного Визериона, который стал Ледяным Драконом. Им удается победить врага с помощью Арьи Старк, но цена велика: много людей погибает, в том числе и Джорах, вернувшийся к королеве после того, как победил свою болезнь.
Дейенерис просит Джона никому не рассказывать о своем истинном происхождении, но король Севера другого мнения, и скоро тайна становится известной всем. Начинаются предательства, казни, в отношениях со Сноу проскальзывает прохлада.
Помимо этого, во время нападения Эурона Грейнджоя на флот Дейенерис погибает второй дракон. Подругу королевы, Миссандею, берут в плен, а потом Серсея и вовсе приказывает отрубить ей голову.
Дейенерис, не слушая увещеваний своих советников и Джона, нападает на Королевскую Гавань и уничтожает город дотла вместе с Серсеей и мирными жителями. Она убеждена: чтобы построить новый мир, необходимо разрушить все старое. Мать драконов просит Сноу присоединиться к ней. Однако он с ее мнением не согласен: Джон обнимает ее, называет своей королевой и вонзает кинжал в сердце.
После смерти Дейенерис единственный выживший дракон Дрогон, разъяренный утратой своей матери, расплавил Железный трон огнем и унес ее тело в неизвестном направлении.
Генеалогическое древо родословной Дейенерис Таргариен
Мы рассмотрим генеалогическое древо Таргариенов и важные аспекты родословной Дейенерис, которые повлияли на судьбу не только самой Матери драконов, но и всего Вестероса.
Смерть Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов»
Эпизод смерти Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов» стал одним из самых обсуждаемых. Она произошла в шестой серии восьмого сезона и оставила многих зрителей в недоумении и гневе.
В седьмой серии Дейенерис уничтожила Королевскую Гавань с помощью своего дракона Дрогона. Она сожгла не только войска Серсеи Ланнистер, но и множество мирных жителей, после чего провозгласила себя освободительницей.
Убийцей Дейенерис стал Джон Сноу — ее любовник и одновременно родственник. В момент, когда они встретились в тронном зале, Джон осознал, что Дейенерис больше не та королева, которую он знал. Он увидел в ней угрозу для мира в Вестеросе и для своей семьи, особенно для сестры Сансы Старк. В результате он принял решение убить ее, чтобы остановить дальнейшие разрушения.
Смерть Дейенерис Таргариен стала трагическим моментом для персонажей сериала и вызвала широкий резонанс среди поклонников «Игры престолов», которые выражали недовольство по поводу развития сюжета и судьбы главной героини.
Умирает ли Дейенерис Таргариен в серии книг «Песнь льда и огня»
В отличие от сериала «Игра престолов», где судьба Дейенерис Таргариен завершается смертью в финале, в серии книг «Песнь льда и огня» ее история еще не завершена. Всего опубликовано пять романов, и в них события, касающиеся Дейенерис, продолжают развиваться.
Фигурирует ли как-то Дейенерис Таргариен в сериале «Дом Дракона»
Дейенерис Таргариен как персонаж напрямую не фигурирует в сериале «Дом Дракона», ведь события этого шоу происходят за 200 лет до ее рождения. Однако ее тень незримо присутствует в наследии, которое оставили предки, показанные в сериале.
«Дом Дракона» посвящен истории семьи Таргариенов и показывает истоки многих трагедий и конфликтов, которые через века коснутся самой Дейенерис.
Визерис I, один из ключевых персонажей сериала, ее предок. Период его правления был относительно мирным, однако его решение сделать своей наследницей дочь Рейниру Таргариен стало началом конфликта, который позже назовут «Танцем драконов». Этот гражданский раздор расколол Таргариенов на две ветви, что привело к ослаблению династии и ее падению спустя столетия.
Борьба за трон, семейные интриги и вопрос наследия, которые так важны в «Игре престолов» и напрямую касаются Дейенерис, уже бушевали в «Доме Дракона». Через поколения династия Таргариенов снова и снова сталкивалась с аналогичными проблемами — вопросами легитимности, предательства и борьбы за власть. Эти темы неизбежно подводят нас к трагическому пути Дейенерис, которая, как и ее предки, вела жестокую борьбу за трон.
Кроме родословной, Дейенерис унаследовала и драконов, которых в «Доме Дракона» намного больше. В сериале показан расцвет эпохи Таргариенов, когда драконы были основной силой их власти. Для Дейенерис эти звери тоже стали важнейшей частью ее пути к трону. Она возродила их, что символизирует стремление Таргариенов вернуть былое величие.
Кем Дейенерис Таргариен приходится Джон Сноу
В течение большей части сериала Джон Сноу считался внебрачным сыном Неда Старка, живущим на Севере, лишенным права на наследство и привилегии. Однако ближе к финалу зрители узнают шокирующую правду: Джон на самом деле сын не Неда, а его сестры Лианны Старк и Рейгара Таргариена, старшего брата Дейенерис. Таким образом, Джон не просто бастард, а законный наследник Железного трона, его настоящее имя — Эйегон Таргариен.
Эта новость переворачивает весь контекст сериала, меняя восприятие не только Джона, но и его отношения с Дейенерис. Если вначале они видятся как потенциальные союзники и романтическая пара, то после раскрытия правды они оказываются родными людьми — Дейенерис приходится Джону его тетей.
Кто друг другу Джон Сноу и Дейенерис Таргариен
В «Игре престолов» связь между Джоном Сноу и Дейенерис Таргариен — одна из ключевых сюжетных линий, которая переплетается с политикой, войной и семейными тайнами. Их отношения проходят долгий и сложный путь: от осторожного союза до глубоких чувств, на фоне которых разворачиваются судьбоносные события, меняющие будущее Вестероса.
Когда Джон Сноу и Дейенерис Таргариен впервые встречаются, их объединяет общая цель — борьба против армии мертвых. Джон, сражающийся на Севере против Белых ходоков, понимает, что без помощи драконов и армии Дейенерис у Вестероса нет шансов. Несмотря на первоначальное напряжение и недоверие, между ними устанавливается союз. Джон признает Дейенерис своей королевой, видя в ней лидера, который может объединить все королевства против общего врага. Для Дейенерис Джон становится важным союзником, способным подтвердить ее легитимность в глазах народа Севера.
Их отношения выходят за рамки политического альянса. В процессе совместной борьбы они сближаются, их связь становится романтической. Для Джона Дейенерис — сильная и справедливая правительница, готовая сражаться за то, что правильно. Для Дейенерис Джон — воплощение чести и преданности своему народу, что вызывает у нее уважение и привязанность. Их роман становится важной частью истории, символизируя как объединение сил, так и личную трагедию.
Правда о родстве героев полностью меняет динамику их отношений. Узнав о своей настоящей родословной, Джон оказывается перед сложным выбором: продолжать любить Дейенерис или признать свою законную претензию на трон. Для Дейенерис это открытие также становится ударом, так как Джон представляет угрозу ее праву на власть.
Родственная связь и борьба за трон разрушают их отношения. Хотя Дейенерис продолжает любить Джона, она все больше погружается в одиночество, чувствуя давление окружающих ее угроз. Джон, сражающийся за правду и справедливость, видит, как ее стремление к власти превращает ее в тирана.
Как зовут драконов Дейенерис
Драконы — ключевой элемент в истории Дейенерис Таргариен и центральный символ ее власти. Воссоздав исчезнувший род драконов, она становится одной из самых могущественных фигур в мире «Игры престолов». Эти величественные существа — часть ее семьи, тесно связанные с ней духовно и эмоционально. Всего у нее было три дракона, которых она назвала в честь важнейших фигур ее жизни, — Дрогон, Рейгал и Визерион. Каждый из них имеет свою уникальную историю и трагическую судьбу.
Дрогон — самый крупный и свирепый дракон, названный в честь погибшего мужа Дейенерис, Кхала Дрого. Черный, с красными крыльями, он становится ее верным спутником и символом силы. Дрогон играет центральную роль в битвах на протяжении всей истории. В финале сериала, после гибели Дейенерис, именно он сжигает Железный трон, выражая символический протест против власти, которая погубила его хозяйку.
Визерион, названный в честь брата Дейенерис — принца Визериса, выделяется своим золотисто-кремовым цветом. Во время похода за Стену он был убит Королем ночи, который затем воскресил его, превратив в Ледяного дракона. Визерион сражался на стороне армии мертвых и помог разрушить Стену, что привело к масштабному вторжению Белых ходоков в Вестерос. В финальной битве он погибает окончательно, став жертвой разрушительной войны.
Рейгал, названный в честь еще одного брата Дейенерис принца Рейгара, имеет зеленые чешуйки с бронзовыми элементами. Он часто сопровождал Дейенерис и ее армию, активно участвуя в сражениях, а позже на нем летал Джон Сноу. Рейгал погиб от стрелы скорпиона Эурона Грейджоя во время засады у Драконьего Камня.
Почему зрители любят Дейенерис Таргариен
Дейенерис Таргариен завоевала сердца зрителей не только благодаря своей харизматичной внешности и драконам, но и положительным качествам. Она воплощает образ правительницы, которая сражается за справедливость и равенство, стремясь освободить угнетенных и создать новый мир. Ее любят за силу духа, благородство и способность не сдаваться перед лицом невзгод.
Дейенерис — это символ надежды и перемен, лидер, который не просто стремится к власти, а к лучшей жизни для своих подданных. Присущие ей черты характера делают ее героиней, чье падение воспринимается как трагедия, потому что мы видим в ней не только власть, но и добро.
Сила и стойкость: Дейенерис проходит через множество трудностей, начиная с изгнания и рабства, но всегда находит в себе силы бороться и двигаться вперед. Ее путь — это история преодоления, что вдохновляет зрителей.
Стремление к справедливости: Мать драконов всегда выступает за освобождение угнетенных и стремится к созданию справедливого мира.
Сострадание и милосердие: Дейенерис сражается не только за трон, но и за простых людей, которые не могут сами постоять за себя.
Лидерские качества: она вдохновляет людей вокруг себя, благодаря убежденности в правильности своих целей.
Целеустремленность: она не отступает перед препятствиями и всегда находит путь к своей цели.
Готовность учиться и расти: в начале своей истории Дейенерис молода и наивна, но по мере развития событий она учится на своих ошибках и становится более мудрой и опытной правительницей.
Моральная сила: несмотря на тяжелые решения, которые приходится принимать, Дейенерис руководствуется моральными принципами.
Отрицательные черты персонажа
Дейенерис Таргариен прошла долгий и сложный путь. Начав свою историю как жертва обстоятельств и мечтательная девушка с великими амбициями, она постепенно трансформируется в жестокую правительницу, уверенную в своей исключительности и праве на власть. По мере того как ее сила и власть растут, проявляются и отрицательные черты, которые играют ключевую роль в ее трагическом падении.
Самоуверенность и мания величия: Дейенерис верит в свою «божественную» предопределенность стать королевой и видит себя спасительницей, чьи цели оправдывают любые средства. Это убеждение делает ее глухой к критике и другим точкам зрения.
Импульсивность: в ключевые моменты она не всегда способна сдерживать свои эмоции и часто принимает важные решения на основе сиюминутных порывов, что нередко приводит к катастрофическим последствиям.
Жестокость: с ростом могущественности Дейенерис все чаще проявляет жестокость по отношению к своим врагам. Массовые казни и уничтожение городов становятся частью ее правления.
Нетерпимость к несогласию: в финальных сезонах Дейенерис демонстрирует неспособность принимать мнение, отличное от ее собственного.
Одержимость властью: стремление к Железному трону становится для нее не просто целью, а навязчивой идеей. Ради этого она готова уничтожать целые города и тысячами истреблять невинных людей.
Какая актриса сыграла Дейенерис Таргариен
Дейенерис Таргариен в «Игре престолов» сыграла британская актриса Эмилия Кларк. Эта роль принесла ей бешеную популярность. До сериала Кларк только начинала свою карьеру и была известна в основном по небольшим ролям в малоизвестных телепроектах, таких как «Врачи» и «Атака из Триасового периода». Однако после выхода «Игры престолов» она стала одной из самых узнаваемых актрис своего поколения.
Помимо сериала, уже ставшего культовым, Эмилия Кларк сыграла в фильмах «Терминатор: Генезис», «До встречи с тобой», «Дом Хемингуэй», «Роковая связь», «Рождество на двоих» и «Хан Соло. Звездные войны: Истории». По завершении сериала Кларк продолжает активно сниматься в кино и на телевидении. Также она стала одной из основательниц благотворительной организации SameYou, которая помогает людям с травмами головного мозга и инсультами.
Настоящее имя: Эмилия Изобел Юфимия Роуз Кларк.
Возраст: 37 лет (родилась 23 октября 1986 года).
Рост: 1,57 м.
Место рождения: Лондон, Великобритания.
Семейное положение: не замужем.
Старший брат: Беннетт Кларк, один из операторов, снимавших «Игру престолов».
Обучение: школа святого Антония, школа Сент-Эндрюс, Лондонский драматический центр.
Первое появление в кино: студенческий короткометражный фильм «Падение собаки» в 2009 году.
Первое появление в телевизионном проекте: британский телесериал «Врачи» (один из эпизодов).
В 2019 году вошла в список «100 самых влиятельных людей в мире» по версии журнала Time.
На кастинге для роли Дейенерис исполнила танец маленьких утят и танец робота, как она рассказала в одном из интервью.
Болезнь: в 2011 году пережила разрыв аневризмы, в 2013 году хирургическим путем актрисе удалили вторую аневризму.
За роль Дейенерис Эмилия Кларк несколько раз была номинирована на «Эмми», но ни разу не победила в номинации.
Музыка: актриса умеет играть на пианино, гитаре и флейте.
Иностранные языки: знает французский, немецкий и хинди.
Интересные факты о Дейенерис Таргариен
Дейенерис Таргариен из тех персонажей, которых и любят, и ненавидят одновременно. Она живой человек и яркий пример того, как события в жизни могут повлиять на характер и становление и превратить милую наивную девочку сначала в сильную женщину, а потом и в безумную королеву. Несколько интересных фактов смогут раскрыть героиню и актрису, ее сыгравшую, с новых сторон.
Происхождение имени: имя Дейенерис может означать «Бог — судьба моего хаоса» или «Бог — мой судья», что отражает ее стремление к власти и борьбу за Железный трон.
Исторический прототип: персонаж вдохновлен реальной исторической фигурой — Генрихом Тюдором, который также боролся за возвращение на трон после изгнания.
Сцена с сердцем: для подтверждения своего права на звание Кхалиси и рождение наследника Дейенерис съела сердце жеребца. Для съемок этой сцены был создан муляж из мармелада весом 1,3 кг.
Стиль одежды: несмотря на свои платья, Дейенерис всегда носит под ними штаны и сапоги, чтобы быть готовой к защите в любой момент.
Популярность имени: в 2012 году имя Кхалиси стало популярным среди новорожденных девочек, а в Караганде даже родилась девочка по имени Дейенерис.
Новый вид улитки: ученые назвали новый вид морской улитки в честь Дейенерис, отметив ее белый окрас.