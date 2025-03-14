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Джессика Альба с травами у камина встретила «кровавую» Луну

Актриса провела магический ритуал на полнолуние
Джессика Альба с травами у камина встретила «Кровавую» Луну
Джессика Альба с травами у камина встретила «Кровавую» ЛунуИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Джессика Альба встретила «кровавую» Луну с травами у камина. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя звезда выложила несколько постов, посвященных полнолунию и коридору затмений. Она также снялась во время проведения ритуала с травами у камина. Перед камерой она позировала в серой футболке и брюках.

На прошлой неделе знаменитость покинула афтепати «Оскара» вместе со стендап-комиком Алексом Эдельманом. Папарацци подловили пару, когда та выходила из Центра исполнительских искусств им. Уоллиса Анненберга. Алекс Эдельман одолжил свой пиджак актрисе и приобнял ее. Артистка и юморист пока никак не комментировали слухи о своем романе.

В конце декабря 2024 года впервые возникли сплетни о разводе Альбы с мужем Кэшем Уорреном. Подписчики заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце. А 16 января звезда официально объявила о разводе с мужем.

Ранее Джессика Альба вышла на публику в облегающем платье и с сумкой за $5450.