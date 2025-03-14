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Агент Елены Яковлевой назвала фейком сообщения о госпитализации актрисы

СМИ сообщили, что артистка была экстренно доставлена в больницу в Москве
Елена Яковлева
Елена ЯковлеваИсточник: Legion-Media.ru

Сообщения об экстренной госпитализации Народной артистки РФ, звезды сериала «Каменская» Елены Яковлевой являются фейками. Об этом корреспонденту aif.ru сообщила представитель актрисы Мария.

Ранее СМИ сообщали, что Яковлева была экстренно госпитализирована в Москве. По их информации, 64-летняя актриса пожаловалась на сильные боли в животе. Предварительно, у нее заболевание брюшной полости и новообразование в печени. Ей назначили терапию, она будет находиться под наблюдением медиков.

«Это фейк. Все в порядке», — прокомментировала соответствующую информацию собеседница издания.