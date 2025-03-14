Агент Елены Яковлевой назвала фейком сообщения о госпитализации актрисы

Ранее СМИ сообщали, что Яковлева была экстренно госпитализирована в Москве. По их информации, 64-летняя актриса пожаловалась на сильные боли в животе. Предварительно, у нее заболевание брюшной полости и новообразование в печени. Ей назначили терапию, она будет находиться под наблюдением медиков.