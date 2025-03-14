Агент Елены Яковлевой назвала фейком сообщения о госпитализации актрисы

Сообщения об экстренной госпитализации Народной артистки РФ, звезды сериала «Каменская» Елены Яковлевой являются фейками. Об этом корреспонденту aif.ru сообщила представитель актрисы Мария.
Ранее СМИ сообщали, что Яковлева была экстренно госпитализирована в Москве. По их информации, 64-летняя актриса пожаловалась на сильные боли в животе. Предварительно, у нее заболевание брюшной полости и новообразование в печени. Ей назначили терапию, она будет находиться под наблюдением медиков.
«Это фейк. Все в порядке», — прокомментировала соответствующую информацию собеседница издания.