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Павел Прилучный рассказал, за что его ругают продюсеры

Актер признался, что ссорится с продюсерами из-за трюков в кадре
Кадр из фильма «Мажор в Дубае»
Кадр из фильма «Мажор в Дубае»

Павел Прилучный рассказал в интервью журналу «Караван историй» о том, что самостоятельно выполнял большую часть трюков при работе над фильмом «Мажор в Дубае». Его слова передает «7дней.ru».

«Меня за это продюсеры ругают. Даже просят жену поговорить со мной. Но это же круто, когда ты сам берешься и группа смотрит на тебя с уважением», — заявил артист.

Прилучный признался, что доверял каскадерам только опасные для жизни трюки. Актер также назвал будущий фильм самым большим экшен-проектом, в котором он когда-либо снимался — и по масштабу, и по количеству задействованной техники.

«Это будет очень интересная история и очень красивая. Дубай прекрасен своими видами, и мы покажем его разным», — добавил он.

В новом интервью Прилучный также поделился, что уже приступил к съемкам нового сезона сериала «Мажор». Они проходят в Сочи. Актер удивился тому, что «народ не устал от этого проекта».