Беременная жена Андреасяна снялась обнаженной в бане

Беременная жена Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк снялась обнаженной в бане после скандала с режиссером. Снимками она поделилась в соцсети.
29-летняя Моряк позировала без одежды, лежа в чане в бане. Волосы она собрала в пучок и отказалась от макияжа. Грудь она прикрыла еловыми ветками.
Лиза Моряк скоро во второй раз станет матерью. Она раскрыла пол будущего ребенка. Актриса ждет еще одну девочку от Сарика Андреасяна.
Звезда «Жизни по вызову» недавно ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам Моряк, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». А 19 февраля 2023 года у пары родилась Элизабет.
Андреасян и Моряк познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные», но тогда продюсер был женат. Их роман начался уже после развода, однако актриса переживала, что ее все равно будут называть разлучницей.