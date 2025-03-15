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Александрова и Добронравов снимаются во втором сезоне «Художника»: первые кадры

В продолжении атмосферного ретро-детектива зрителей ждут новые интриги и расследования на фоне послевоенной Москвы
Марина Александрова на съемках второго сезона сериала «Художник»
Марина Александрова на съемках второго сезона сериала «Художник»

Начались съемки второго сезона ретро-детектива «Художник», где к своим ролям вернулись Марина Александрова и Виктор Добронравов. Сюжет продолжения разворачивается спустя два года после событий первого сезона, возглавившего в 2022 году зрительский рейтинг Кино Mail.

Летом 1946 года в Москве происходит серия дерзких ограблений. Следователь Рудаков (Добронравов) приходит к выводу, что главная задача преступников — срыв советского атомного проекта. На фоне разгорающейся Холодной войны оперативники разыскивают загадочного шпиона по кличке Ювель.

Виктор Добронравов на съемках второго сезона сериала «Художник»
Виктор Добронравов на съемках второго сезона сериала «Художник»

Между тем, знакомая по первому сезону Люся (Александрова) пытается начать новую жизнь вместе с обеспеченным супругом-заемщиком. Но криминальное прошлое ее не отпускает, и однажды женщине придется встретиться с бывшими знакомыми, среди которых и матерый бандит Ливер (Андрей Мерзликин). В новых сериях Люсе и другим героям предстоит столкнуться с серьезным выбором и решить не только собственную участь, но и судьбу страны.

Андрей Мерзликин и Марина Александрова на съемках второго сезона сериала «Художник»
Андрей Мерзликин и Марина Александрова на съемках второго сезона сериала «Художник»
Марина Александрова на съемках второго сезона сериала «Художник»
Марина Александрова на съемках второго сезона сериала «Художник»

Бессменный режиссер «Художника» Тимур Алпатов обещает, что мы снова увидим «закрученную, остросюжетную шпионскую историю, которую всегда интересно смотреть». Постановщик убежден, что секрет успеха проекта — «в хорошо написанном сценарии и точном актерском ансамбле».

Виктор Добронравов на съемках второго сезона сериала «Художник»
Виктор Добронравов на съемках второго сезона сериала «Художник»

В предстоящем сезоне к своим ролям вернутся Кирилл Зайцев и Сергей Газаров, а новых персонажей сыграют Олег Фомин, Константин Лавроненко, Соня Присс и Федор Лавров.

Сериал создается компанией «ВайТ Медиа». Премьера второго сезона «Художника» состоится в эфире телеканала «Россия».