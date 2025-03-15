Начались съемки второго сезона ретро-детектива «Художник», где к своим ролям вернулись Марина Александрова и Виктор Добронравов. Сюжет продолжения разворачивается спустя два года после событий первого сезона, возглавившего в 2022 году зрительский рейтинг Кино Mail.
Летом 1946 года в Москве происходит серия дерзких ограблений. Следователь Рудаков (Добронравов) приходит к выводу, что главная задача преступников — срыв советского атомного проекта. На фоне разгорающейся Холодной войны оперативники разыскивают загадочного шпиона по кличке Ювель.
Между тем, знакомая по первому сезону Люся (Александрова) пытается начать новую жизнь вместе с обеспеченным супругом-заемщиком. Но криминальное прошлое ее не отпускает, и однажды женщине придется встретиться с бывшими знакомыми, среди которых и матерый бандит Ливер (Андрей Мерзликин). В новых сериях Люсе и другим героям предстоит столкнуться с серьезным выбором и решить не только собственную участь, но и судьбу страны.
Бессменный режиссер «Художника» Тимур Алпатов обещает, что мы снова увидим «закрученную, остросюжетную шпионскую историю, которую всегда интересно смотреть». Постановщик убежден, что секрет успеха проекта — «в хорошо написанном сценарии и точном актерском ансамбле».
В предстоящем сезоне к своим ролям вернутся Кирилл Зайцев и Сергей Газаров, а новых персонажей сыграют Олег Фомин, Константин Лавроненко, Соня Присс и Федор Лавров.
Сериал создается компанией «ВайТ Медиа». Премьера второго сезона «Художника» состоится в эфире телеканала «Россия».