Между тем, знакомая по первому сезону Люся (Александрова) пытается начать новую жизнь вместе с обеспеченным супругом-заемщиком. Но криминальное прошлое ее не отпускает, и однажды женщине придется встретиться с бывшими знакомыми, среди которых и матерый бандит Ливер (Андрей Мерзликин). В новых сериях Люсе и другим героям предстоит столкнуться с серьезным выбором и решить не только собственную участь, но и судьбу страны.