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Кинодеятелям РФ смогут возместить до 70% затрат на участие в международных кинорынках

Заявки принимаются до 11 апреля включительно
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. «Роскино» открывает прием заявок на поддержку деятелей российской киноиндустрии, участвовавших в мероприятиях за рубежом. Они получат возможность компенсировать до 70% расходов, сообщили в официальном Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

Заявки принимаются до 11 апреля включительно.

«“Роскино” начинает прием заявок в целях возмещения и/или обеспечения части затрат на участие в международных кинорынках и иных сопутствующих проведению международных кинорынков мероприятиях. Объем возмещения и (или) обеспечения затрат составляет до 70%», — говорится в сообщении.

Индустриальные мероприятия, за расходы на участие в которых возможно получить полную или частичную компенсацию, должны проходить в период с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2025 года. При этом, как подчеркнули в Союзе кинематографистов, география мероприятий включает все страны, кроме России.