Кинодеятелям РФ смогут возместить до 70% затрат на участие в международных кинорынках

Индустриальные мероприятия, за расходы на участие в которых возможно получить полную или частичную компенсацию, должны проходить в период с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2025 года. При этом, как подчеркнули в Союзе кинематографистов, география мероприятий включает все страны, кроме России.