Никита Михалков рассказал о влиянии западных санкций на отечественное кино

Режиссер Никита Михалков заявил в беседе с kp.ru, что санкции против России сыграли «великую роль» для отечественной киноиндустрии.
«Теперь важно, чтобы отмена этих санкций не сказалась на тех, кто в тяжелых условиях пахали, строгали, точили, растили. Чтобы не пришли на согретые места те, кто ушел после 2022 года», — предостерег постановщик.
Михалков заявил, что в РФ стоит квотировать зарубежное кино, как это сделали в Китае. Он напомнил, как в 90-е годы небольшие компании зарабатывали на отечественном зрителе, привозя в страну низкобюджетные фильмы. Сейчас, уверил режиссер, российская киноиндустрия находится в лучшем положении, поскольку местное кино во многом восполнило собой голливудское.
«А тут еще и Голливуд трансформировался вместе с “Оскаром” и европейскими фестивалями. Они стали похожи на идеологический отдел ЦК времен 80-х: это, то, вот это должно быть в твоих картинах, иначе на успех рассчитывать не можешь. И это сработало нам на руку», — заявил Михалков.
Режиссер также считает, что отечественному зрителю нужны фильмы, после просмотра которых он не будет «чувствовать себя униженным». Оно может быть жестким, но при этом должно быть понятным — «чтобы помочь изжить, а не показать, что мы — ничтожество».
«Авторское кино нужно. Но это не синоним кино без любви. Это просто личный взгляд. Но за этим должна стоять личность, которая уважает нас, а не рассматривает презрительно как муравьев», — высказался Михалков.