Никита Михалков рассказал о влиянии западных санкций на отечественное кино

«А тут еще и Голливуд трансформировался вместе с “Оскаром” и европейскими фестивалями. Они стали похожи на идеологический отдел ЦК времен 80-х: это, то, вот это должно быть в твоих картинах, иначе на успех рассчитывать не можешь. И это сработало нам на руку», — заявил Михалков.