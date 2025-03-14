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СМИ: 75-летняя Мэрил Стрип встречается с Мартином Шортом уже больше года

Page Six: голливудские актеры уже больше года встречаются
Мэрил Стрип и Мартин Шорт
Мэрил Стрип и Мартин ШортИсточник: Legion-Media.ru

Оскароносная актриса Мэрил Стрип и звезда сериала «Убийства в одном здании» Мартин Шорт встречаются уже больше года. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на инсайдеров.

Источники таблоида сообщили, что роман между 75-летней Стрип и 74-летним Шортом начался «совершенно неожиданно», «застав их врасплох». Знаменитости не искали отношений до знакомства друг с другом.

«Мэрил не могла не влюбиться в Мартина. Он джентльмен, постоянно смешит ее и вообще позитивный человек. Ей нравится быть рядом с ним», — сообщил инсайдер.

По его данным, близкие актеров знают об их романе и считают, что голливудские звезды «очаровательно смотрятся вместе». При этом, утверждает Page Six, пара не планирует вступать в брак.

«Мэрил все еще состоит в законном браке с Доном [Гаммером]. Но даже если бы она развелась, то это не то, что интересует ее или Мартина. Они счастливы, встречаясь как парень и девушка», — пояснил источник.

В октябре 2023 года Мэрил Стрип рассталась с мужем, скульптором Доном Гаммером, в браке с которым провела 45 лет. У пары четверо детей — Генри Вулф стал автором-исполнителем, а дочери Мэми Гаммер, Грейс Гаммер и Луиза Джейкобсон — актрисами. Кроме того, у супругов пятеро внуков.

Мартин Шорт в течение трех десятилетий был женат на актрисе Нэнси Долман, которой не стало в 2010 году из-за рака яичников.