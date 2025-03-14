Когда команда выходит на поле, в нее никто не верит. Однако неожиданная победа над сильным соперником становится поворотным моментом — сборная находит в себе силы идти дальше, а на трибунах начинают появляться люди всех рас и слоев общества. Каждая новая победа превращает чемпионат мира по регби в нечто большее, чем просто спортивное соревнование. Финальный матч, речь о котором идет в драме «Непокоренный», становится кульминацией не только турнира, но и новой главы в истории ЮАР, доказывая, что спорт способен менять судьбы целых народов.