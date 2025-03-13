40-летняя Скарлетт Йоханссон показала фигуру в кожаном платье с глубоким декольте

40-летняя Йоханссон показала фигуру в черном кожаном платье с глубоким декольте, коричневом пиджаке и серьгах. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали макияж розовой помадой и персиковыми тенями. На съемке она также примерила бордовый костюм Saint Laurent с украшениями Van Cleef и классическое платье с поясом от Michael Kors.