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40-летняя Скарлетт Йоханссон показала фигуру в кожаном платье с глубоким декольте

Актриса стала лицом нового выпуска журнала InStуle

Актриса Скарлетт Йоханссон стала лицом нового выпуска журнала InStуle. Снимками она поделилась в соцсети.

Скарлетт Йоханссон на обложке журнала InStуle, фото: соцсети
Скарлетт Йоханссон на обложке журнала InStуle, фото: соцсети

40-летняя Йоханссон показала фигуру в черном кожаном платье с глубоким декольте, коричневом пиджаке и серьгах. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали макияж розовой помадой и персиковыми тенями. На съемке она также примерила бордовый костюм Saint Laurent с украшениями Van Cleef и классическое платье с поясом от Michael Kors.

В мае 2023 года Скарлетт Йоханссон впервые стала лицом рекламной кампании сумок Galleria итальянского дома моды Prada. Сумка Galleria, разработанная в 2007 году, стала фирменной сумкой бренда Prada. Дом решил вновь привлечь внимание к аксессуару с помощью новой кампании, в которой впервые снялась Скарлетт Йоханссон.

В феврале Скарлетт Йоханссон впервые за долгое время вышла в свет с мужем.