Равшана Куркова в платье с открытыми плечами снялась для глянца

Актриса Равшана Куркова снялась для обложки журнала Elle Узбекистан. Снимками она поделилась в соцсети.
44-летняя актриса позировала в платье в горошек с отрытыми плечами и спиной, с высокими перчатками, в пальто черного и оливкового оттенков с босоножками, а также в белом воздушном платье с открытыми плечами. Волосы ей уложили в гладкую прическу и сделали макияж с малиновой помадой.
«Хочу выразить безграничное уважение и любовь к городу моего детства, в котором проходила наша съемка. Эти несколько дней в Ташкенте останутся в сердце навсегда», — написала Куркова.
Равшана Куркова родилась в семье актеров Рано Кубаевой и Бахрама Матчанова. Звезда рассказывала поклонникам, что росла под присмотром бабушки. Адиба Захидовна Кубаева работала в Узбекистане акушером-гинекологом, она же помогала своей внучке появиться на свет. Когда актрисе был год, ее родители, учившиеся на тот момент во ВГИКе, уехали с дочерью в Москву, однако через несколько дней Равшана заболела, у нее началось воспаление легких. Тогда бабушка знаменитости бросила все дела, приехала в столицу и забрала внучку обратно.
Рано Кубаева отмечала в интервью, что дочь унаследовала характер ее матери. По мнению артистки, Равшана стала глубокой, сильной и очень решительной женщиной.
У Курковой двое детей: сын Гаспар от бизнесмена Сергея Амаряна и дочь Самира. Звезда отказывается называть имя возлюбленного, от которого родила девочку, и не отвечает на слухи в сети о личной жизни.