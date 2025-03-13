Звезда «Чудо-женщины» снялась в прозрачном наряде для глянца

Кроме того, журнал опубликовал обложку, на которой знаменитость запечатлена в джинсах с высокой посадкой и пиджаке, надетом на голое тело. Ее внешний вид дополняют ярко-красный бант и прозрачные перчатки, оформленные белыми аппликациями в виде цветов.