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Звезда «Чудо-женщины» снялась в прозрачном наряде для глянца

Актриса Галь Гадот снялась в прозрачном наряде для модного журнала DuJour

Израильская актриса и модель Галь Гадот снялась в откровенном наряде для американского модного журнала DuJour. Соответствующие снимки появились на сайте глянцевого издания.

Галь Гадот для журнала DuJour
Галь Гадот для журнала DuJour

Так, 39-летняя звезда «Чудо-женщины» и «Белоснежки» предстала на размещенных кадрах в прозрачном облегающем платье, сквозь ткань которого просвечивал комплект нижнего белья. Она позировала перед камерой босиком, приподняв руки вверх.

Кроме того, журнал опубликовал обложку, на которой знаменитость запечатлена в джинсах с высокой посадкой и пиджаке, надетом на голое тело. Ее внешний вид дополняют ярко-красный бант и прозрачные перчатки, оформленные белыми аппликациями в виде цветов.

В феврале сообщалось, что Галь Гадот также снялась в откровенном образе для испанской версии журнала Harper’s Bazaar.