Зои Кравиц вышла в свет в оголяющем грудь платье

Знаменитость пришла на показ Saint Laurent на Неделе моды в Париже в голубом платье в бельевом стиле, декорированном кружевом. Наряд оголял грудь звезды. Поверх платья артистка надела светло-коричневую шубу, а в качестве обуви выбрала бронзовые босоножки на высоком каблуке. Образ завершила маленькая сумка в тон босоножкам.