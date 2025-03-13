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Зои Кравиц вышла в свет в оголяющем грудь платье

Актриса вышла на публику в откровенном наряде

Американская актриса Зои Кравиц вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Зои Кравиц
Зои КравицИсточник: Pascal Le Segretain / Staff / Getty Images Entertainment / Getty Images Europe

Знаменитость пришла на показ Saint Laurent на Неделе моды в Париже в голубом платье в бельевом стиле, декорированном кружевом. Наряд оголял грудь звезды. Поверх платья артистка надела светло-коричневую шубу, а в качестве обуви выбрала бронзовые босоножки на высоком каблуке. Образ завершила маленькая сумка в тон босоножкам.

Ранее в марте Зои Кравиц обнажила ягодицы на афтепати «Оскара». Знаменитость вышла на ковровую дорожку в черном платье длины макси. Наряд украшали вырезы со стразами на спине и подоле.