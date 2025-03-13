Адвокат оценил, может ли Михаил Ефремов выйти на свободу по УДО

Прошение артиста об условно-досрочном освобождении планируют рассмотреть в суде к концу марта. Юристы уточняют, что для его удовлетворения важно, чтобы у арестанта было образцовое поведение. В частности, будет оцениваться отношение к учебе, работе, а также наличие дисциплинарных проступков, уточнил Ульяненко.