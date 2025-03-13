42-летняя Светлана Ходченкова показала фигуру в топе и легинсах на пилоне

Актриса Светлана Ходченкова в топе и легинсах станцевала на пилоне. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
42-летняя знаменитость показала фигуру в черном топе и легинсах. Волосы она собрала в высокий хвост и отказалась от макияжа. Перед камерой она исполнила несколько танцевальных движений.
В январе артистка улетела на отдых в тропики. Несмотря на то, что звезда находилась в отпуске, она выкладывала в личный блог фото. На одном из снимков звезда предстала перед камерой в укороченной белой рубашке, которую дополнила мини-юбкой, украшенной пайетками. Актриса добавила к образу прозрачные босоножки на каблуках. Артистка позировала с собранными в пучок волосами в отеле.
В конце декабря прошлого года звезду заподозрили в новом романе. Актриса появилась на премьере фильма «Волшебник изумрудного города» с таинственным спутником, который сопровождал ее везде. После мероприятия знаменитость снова заметили с мужчиной, он помогал ей спуститься с лестницы и нес букеты цветов.
Ранее Олеся Судзиловская показала фигуру в обтягивающем платье с глубоким декольте.