Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

42-летняя Светлана Ходченкова показала фигуру в топе и легинсах на пилоне

Актриса Светлана Ходченкова в топе и легинсах станцевала на пилоне
42-летняя Светлана Ходченкова показала фигуру в топе и легинсах на пилоне
42-летняя Светлана Ходченкова показала фигуру в топе и легинсах на пилонеИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Светлана Ходченкова в топе и легинсах станцевала на пилоне. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость показала фигуру в черном топе и легинсах. Волосы она собрала в высокий хвост и отказалась от макияжа. Перед камерой она исполнила несколько танцевальных движений.

В январе артистка улетела на отдых в тропики. Несмотря на то, что звезда находилась в отпуске, она выкладывала в личный блог фото. На одном из снимков звезда предстала перед камерой в укороченной белой рубашке, которую дополнила мини-юбкой, украшенной пайетками. Актриса добавила к образу прозрачные босоножки на каблуках. Артистка позировала с собранными в пучок волосами в отеле.

В конце декабря прошлого года звезду заподозрили в новом романе. Актриса появилась на премьере фильма «Волшебник изумрудного города» с таинственным спутником, который сопровождал ее везде. После мероприятия знаменитость снова заметили с мужчиной, он помогал ей спуститься с лестницы и нес букеты цветов.