Сэди Синк из «Очень странных дел» сыграет с Холландом в «Человеке-пауке»

Звезда серила «Очень странные дела», 22-летняя американская актриса Сэди Синк присоединится к касту следующего фильма «Человек-паук», сообщил Deadline со ссылкой на собственные источники. Съемки следующей части франшизы «Человек-паук» должны начаться в этом году, звезда франшизы Том Холланд собирается вернуться к роли Питера Паркера.
Режиссером фильма выступит Дестин Дэниел Креттон, снявший ранее драму «Стеклянный замок» с Наоми Уотс и Бри Ларсон, в которой как раз тоже сыграла совсем юная Синк.
Какую роль постановщик отведет ей на этот раз, информации пока нет. Deadline пишет, что она станет персонажем по имени Джин Грей, это мутант-телепат из супергеройской команды Людей Икс. Также не исключено, что она окажется возлюбленной Человека-паука. Синк недавно снялась в мюзикле Searchlight «O'Десса», мировая премьера которого в начале марта состоялась на музыкальном фестивале South by Southwest (SXSW). Критики отметили блестящую игру актрисы, новинка выйдет на следующей неделе на стриминговой платформе Hulu.
Сам Том Холланд сейчас снимается в фильме Кристофера Нолана «Одиссея» и приступит к работе над новым эпизодом «Человека-паука» сразу после завершения производственного этапа картины Нолана. Ранее актер сыграл главную роль в трех фильмах киновселенной Marvel о Человеке-пауке: «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), «Человек-паук: Вдали от дома» (2019) и «Человек-паук: Нет пути домой» (2021). Также он перевоплотился в супергероя в лентах «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».
В июне 2023 года Холланд решил взять паузу в актерской карьере на год. Это произошло вскоре после выхода психологического триллера Apple TV+ «Переполненная комната», где он сыграл персонажа с множественным расстройством личности. Тогда же актер признался о борьбе с алкогольной зависимостью. Он сказал, что пик пристрастия к спиртному пришелся на декабрь 2022 года, когда почувствовал, что зависимость буквально «поработила» его. Холланд начал бороться с пристрастием, продержался шесть месяцев без алкоголя, после чего почувствовал долгожданное облегчение.
Любопытно, что после этого, в октябре 2024 года, Холланд объявил о запуске своего бренда безалкогольного пива. По его словам, он хотел предложить людям альтернативу алкогольным напиткам. К этому моменту сам актер не употреблял спиртное уже более двух лет.
Ранее Том Холланд высказался о совместных съемках с Зендаей.