Сэди Синк из «Очень странных дел» сыграет с Холландом в «Человеке-пауке»

В июне 2023 года Холланд решил взять паузу в актерской карьере на год. Это произошло вскоре после выхода психологического триллера Apple TV+ «Переполненная комната», где он сыграл персонажа с множественным расстройством личности. Тогда же актер признался о борьбе с алкогольной зависимостью. Он сказал, что пик пристрастия к спиртному пришелся на декабрь 2022 года, когда почувствовал, что зависимость буквально «поработила» его. Холланд начал бороться с пристрастием, продержался шесть месяцев без алкоголя, после чего почувствовал долгожданное облегчение.