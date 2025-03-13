Звезда «Универа» рассказала о паузе в кинокарьере из-за четверых детей

Актриса отметила, что ее старшему сыну исполнилось 11 лет, младшему — полтора года. При этом каждый из них требует круглосуточного внимания матери. Она добавила, что, помимо воспитания, старается восстанавливать свой организм после родов. После четвертой беременности ей поставили диагноз преддиабет, из-за которого ей не удается избавиться от лишних килограммов.