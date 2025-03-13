Звезда «Кармелиты» показал своего младшего сына: «Наконец-то встретились»

Актер Денис Матросов показал своего младшего ребенка. Звезда сериалов «Кармелита» и «Две судьбы» опубликовал в личном блоге редкое фото с восьмилетним Федором.
«Между гастролями наконец-то встретился с сыном. Как же я соскучился. Эти моменты бесценны. С любимыми не расставайтесь и цените каждое мгновение вместе», — отметил артист.
Пользователи соцсетей активно прокомментировали его пост: «Как вы похожи», «Красавцы», «Красавец, весь в папу», «Чудесный мальчик», «Такие хорошенькие», «Рада за вас», «Вы очень нужны мальчику, не забывайте про него», «Как Федор любит папу, это видно».
Мальчик родился в браке актера с Ольгой Головиной. Супруги развелись в 2023 году.
У звезды сериала «Две судьбы» также есть ребенок от коллеги Марии Куликовой. Они развелись в 2015 году, но продолжают вместе воспитывать 13-летнего Ивана.
Старшие сыновья артиста родились в его отношениях с коллегой Людмилой Татаровой. Однако Матросов больше 20 лет не виделся с близнецами. Актер признавался, что не вписан в свидетельства мальчиков о рождении. Он хотел сделать ДНК-тест на отцовство, но экс-возлюбленная была категорически против.
Артист заявил, что предпринял множество попыток, чтобы вернуть Владимира и Юрия, однако последний раз видел их, когда им было по три года. По словам Матросова, тогда ему сказали, что у Татаровой появился мужчина, которого мальчики называют отцом.
Артист подчеркнул, что писал сыновьям, но его письма и сообщения остались без ответа.
Ранее сообщалось, что Денис Матросов пострадал в ДТП с полицейской машиной.