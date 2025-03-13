Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алек Болдуин вышел в свет с женой, которая на 26 лет моложе него

Актер и его супруга посетили открытие ресторана в Нью-Йорке
Алек Болдуин вышел в свет с женой, которая на 26 лет моложе него
Алек Болдуин вышел в свет с женой, которая на 26 лет моложе негоИсточник: www_gazeta_ru

Голливудский актер Алек Болдуин вышел в свет с женой, которая на 26 лет моложе него. Супруги приехали на открытие ресторана «Планета Голливуд» в Нью-Йорке. Инструктор по йоге Хилария Болдуин поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.

«Какой культовый вечер. Мы с Алеком так повеселились», — отметила она.

Артист в 2012 году женился на своей возлюбленной Хиларии Томас (в девичестве. — «Газета. Ru»). Она родила четверых мальчиков и двух девочек: Кармен Габриелу (2013), Рафаэля Томаса (2015), Леонардо Энджела Чарльза (2016), Ромео Алехандро Дэвида (2018), Эдуардо Пау Лукаса (2020) и Иларию Каталину Ирену (2022).

Дочь пары Мария Люсия Виктория появилась в 2021 году благодаря суррогатной матери. Супруги не скрывали этот факт от поклонников. Жена актера публично признавалась, что мечтала о ребенке, но не могла его выносить и перенесла несколько выкидышей, поэтому они обратились к альтернативному методу.

У Болдуина также есть дочь от актрисы Ким Бейсингер. Артисты прожили в браке девять лет и расстались в 2002 году. Звезда признавалась в интервью, что развод был публичным, «грязным», и это отразилось на их ребенке. Несколько лет экс-супруги вели борьбу за опеку над Айрленд и не могли нормально общаться друг с другом, но позже им удалось наладить отношения. В мае 2023 года дочь артистов стала матерью, у нее родилась девочка Холланд.