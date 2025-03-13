Алек Болдуин вышел в свет с женой, которая на 26 лет моложе него

У Болдуина также есть дочь от актрисы Ким Бейсингер. Артисты прожили в браке девять лет и расстались в 2002 году. Звезда признавалась в интервью, что развод был публичным, «грязным», и это отразилось на их ребенке. Несколько лет экс-супруги вели борьбу за опеку над Айрленд и не могли нормально общаться друг с другом, но позже им удалось наладить отношения. В мае 2023 года дочь артистов стала матерью, у нее родилась девочка Холланд.