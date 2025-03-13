Голливудский актер Алек Болдуин вышел в свет с женой, которая на 26 лет моложе него. Супруги приехали на открытие ресторана «Планета Голливуд» в Нью-Йорке. Инструктор по йоге Хилария Болдуин поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.
«Какой культовый вечер. Мы с Алеком так повеселились», — отметила она.
Артист в 2012 году женился на своей возлюбленной Хиларии Томас (в девичестве. — «Газета. Ru»). Она родила четверых мальчиков и двух девочек: Кармен Габриелу (2013), Рафаэля Томаса (2015), Леонардо Энджела Чарльза (2016), Ромео Алехандро Дэвида (2018), Эдуардо Пау Лукаса (2020) и Иларию Каталину Ирену (2022).
Дочь пары Мария Люсия Виктория появилась в 2021 году благодаря суррогатной матери. Супруги не скрывали этот факт от поклонников. Жена актера публично признавалась, что мечтала о ребенке, но не могла его выносить и перенесла несколько выкидышей, поэтому они обратились к альтернативному методу.
У Болдуина также есть дочь от актрисы Ким Бейсингер. Артисты прожили в браке девять лет и расстались в 2002 году. Звезда признавалась в интервью, что развод был публичным, «грязным», и это отразилось на их ребенке. Несколько лет экс-супруги вели борьбу за опеку над Айрленд и не могли нормально общаться друг с другом, но позже им удалось наладить отношения. В мае 2023 года дочь артистов стала матерью, у нее родилась девочка Холланд.