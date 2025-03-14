К 1971 году Кейн уже был известным актером с успешной карьерой. Однако его личная жизнь была далека от стабильности: за плечами — неудачный брак с актрисой Патрицией Хейнс, и сам он все чаще находил утешение в алкоголе. Однажды вечером, решив провести время дома, Майкл смотрел телевизор и увидел рекламу кофе, в которой снялась потрясающе красивая женщина. Ее образ настолько поразил Кейна, что он решил во что бы то ни стало найти эту загадочную модель.