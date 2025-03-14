Шпион-ловелас, обаятельный аферист и верный дворецкий Бэтмена — и это лишь малая часть ролей Майкла Кейна. За долгую карьеру он не раз доказал свое актерское мастерство, став настоящей иконой кино. Преданность Кейна профессии и способность адаптироваться к изменениям индустрии сделали его легендой. Делимся пятью любопытными фактами об этом выдающемся актере.
1. Псевдоним, ставший именем
Настоящее имя артиста — Морис Джозеф Миклуайт. В начале своей карьеры в Лондоне он стал использовать псевдоним Майкл Скотт. Однако, узнав, что в городе уже есть актер с таким именем, пришлось придумать новое. Во время телефонного разговора с агентом Морис, стоя в будке, обернулся и заметил афишу фильма «Бунт на “Кейне”». Таким образом появился его новый псевдоним — Майкл Кейн.
В 2016 году Кейн изменил свое имя и в паспорте. Сделано это было только лишь потому, что в аэропортах его узнавали именно по сценическому псевдониму, тогда как в документе было указано совсем другое имя.
2. Первый успех
Спустя несколько лет после старта карьеры в кино Кейн получил роль лейтенанта Гонвиля Бромхеда в военно-исторической драме «Зулусы». Интересно, что изначально Майкл должен был сыграть одного из рядовых, но, заметив его потенциал, режиссер Сай Эндфилд предложил актеру более значимую партию — офицера-аристократа.
Несмотря на то, что сам Майкл — выходец из простого рабочего класса с характерным акцентом, роль стала одной из его визитных карточек и принесла Кейну признание как в Великобритании, так и за рубежом.
3. Признанный гений кино
Кейн — один из немногих актеров в истории, чья карьера охватила более шести десятилетий. В послужном списке у него более 150 работ. Свою первую номинацию на «Оскар» Майкл получил в 1967 году за роль обворожительного плейбоя в фильме «Элфи». Затем, в 1973-м, последовала номинация за «Сыщика», где он сыграл вместе с Лоуренсом Оливье.
В 1987 году Майкл Кейн все же завоевал свой первый «Оскар» за роль в комедии Вуди Аллена «Ханна и ее сестры». Вторую золотую статуэтку он получил в 2000-м за образ мудрого и заботливого врача Уилбера Ларча в мелодраме «Правила виноделов».
4. Удивительная история любви
К 1971 году Кейн уже был известным актером с успешной карьерой. Однако его личная жизнь была далека от стабильности: за плечами — неудачный брак с актрисой Патрицией Хейнс, и сам он все чаще находил утешение в алкоголе. Однажды вечером, решив провести время дома, Майкл смотрел телевизор и увидел рекламу кофе, в которой снялась потрясающе красивая женщина. Ее образ настолько поразил Кейна, что он решил во что бы то ни стало найти эту загадочную модель.
У своего приятеля Кейн выяснил, что ее зовут Шакира Бэкш, и она живет в Лондоне. Артист узнал ее телефонный номер и позвонил. После некоторого колебания Шакира согласилась встретиться. Уже в 1973 году они поженились, и у пары родилась дочь Наташа. Супруги вместе более 50 лет.
5. Не только актер, но и писатель
Литературное творчество Майкла Кейна включает автобиографии и руководство по актерскому мастерству. Кейн опубликовал два тома мемуаров, где подробно рассказал о своем пути, начиная с детских лет и заканчивая статусом международной звезды, а также о том, как изменилась киноиндустрия за его годы в профессии.
В 2018 году англичанин выпустил, пожалуй, свое самое вдохновляющее произведение: «Взорви эти чертовы двери! И другие правила киноделов». Название отсылает к его знаменитой фразе из «Ограбления по-итальянски», но книга посвящена не только кино, но и жизненным урокам, которые он извлек. В ней Кейн делится опытом преодоления неудач, рассказывает о саморазвитии, упорстве и умении адаптироваться к разного рода обстоятельствам.