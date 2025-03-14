Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Почему Майкл Кейн сменил имя и как случайность сделала его звездой: 5 фактов об имениннике

14 марта двукратному лауреату «Оскара» и почетному рыцарю ордена Британской империи исполняется 92 года. О самых удивительных фактах из жизни сэра Майкла Кейна расскажем в статье
Аллам Атабаев
Автор Кино Mail
Майкл Кейн
Майкл КейнИсточник: Rex / Fotodom.ru

Шпион-ловелас, обаятельный аферист и верный дворецкий Бэтмена — и это лишь малая часть ролей Майкла Кейна. За долгую карьеру он не раз доказал свое актерское мастерство, став настоящей иконой кино. Преданность Кейна профессии и способность адаптироваться к изменениям индустрии сделали его легендой. Делимся пятью любопытными фактами об этом выдающемся актере.

1. Псевдоним, ставший именем

Настоящее имя артиста — Морис Джозеф Миклуайт. В начале своей карьеры в Лондоне он стал использовать псевдоним Майкл Скотт. Однако, узнав, что в городе уже есть актер с таким именем, пришлось придумать новое. Во время телефонного разговора с агентом Морис, стоя в будке, обернулся и заметил афишу фильма «Бунт на “Кейне”». Таким образом появился его новый псевдоним — Майкл Кейн.

В 2016 году Кейн изменил свое имя и в паспорте. Сделано это было только лишь потому, что в аэропортах его узнавали именно по сценическому псевдониму, тогда как в документе было указано совсем другое имя.

2. Первый успех

Майкл Пейн в фильме «Зулусы»
Майкл Пейн в роли лейтенанта в фильме «Зулусы»

Спустя несколько лет после старта карьеры в кино Кейн получил роль лейтенанта Гонвиля Бромхеда в военно-исторической драме «Зулусы». Интересно, что изначально Майкл должен был сыграть одного из рядовых, но, заметив его потенциал, режиссер Сай Эндфилд предложил актеру более значимую партию — офицера-аристократа. 

Несмотря на то, что сам Майкл — выходец из простого рабочего класса с характерным акцентом, роль стала одной из его визитных карточек и принесла Кейну признание как в Великобритании, так и за рубежом. 

3. Признанный гений кино

Барбара Херши и Майкл Кейн в фильме «Ханна и ее сестры»
Барбара Херши и Майкл Кейн в роли Ли и Эллиота в фильме «Ханна и ее сестры»

Кейн — один из немногих актеров в истории, чья карьера охватила более шести десятилетий. В послужном списке у него более 150 работ. Свою первую номинацию на «Оскар» Майкл получил в 1967 году за роль обворожительного плейбоя в фильме «Элфи». Затем, в 1973-м, последовала номинация за «Сыщика», где он сыграл вместе с Лоуренсом Оливье.

В 1987 году Майкл Кейн все же завоевал свой первый «Оскар» за роль в комедии Вуди Аллена «Ханна и ее сестры». Вторую золотую статуэтку он получил в 2000-м за образ мудрого и заботливого врача Уилбера Ларча в мелодраме «Правила виноделов».

4. Удивительная история любви

Майкл Кейн с женой
Майкл Кейн с женойИсточник: Rex / Fotodom.ru

К 1971 году Кейн уже был известным актером с успешной карьерой. Однако его личная жизнь была далека от стабильности: за плечами — неудачный брак с актрисой Патрицией Хейнс, и сам он все чаще находил утешение в алкоголе. Однажды вечером, решив провести время дома, Майкл смотрел телевизор и увидел рекламу кофе, в которой снялась потрясающе красивая женщина. Ее образ настолько поразил Кейна, что он решил во что бы то ни стало найти эту загадочную модель. 

У своего приятеля Кейн выяснил, что ее зовут Шакира Бэкш, и она живет в Лондоне. Артист узнал ее телефонный номер и позвонил. После некоторого колебания Шакира согласилась встретиться. Уже в 1973 году они поженились, и у пары родилась дочь Наташа. Супруги вместе более 50 лет. 

5. Не только актер, но и писатель

Литературное творчество Майкла Кейна включает автобиографии и руководство по актерскому мастерству. Кейн опубликовал два тома мемуаров, где подробно рассказал о своем пути, начиная с детских лет и заканчивая статусом международной звезды, а также о том, как изменилась киноиндустрия за его годы в профессии. 

В 2018 году англичанин выпустил, пожалуй, свое самое вдохновляющее произведение: «Взорви эти чертовы двери! И другие правила киноделов». Название отсылает к его знаменитой фразе из «Ограбления по-итальянски», но книга посвящена не только кино, но и жизненным урокам, которые он извлек. В ней Кейн делится опытом преодоления неудач, рассказывает о саморазвитии, упорстве и умении адаптироваться к разного рода обстоятельствам.