Дмитрий Нагиев оценил свой статус «главного сигма-боя»

«Я не совсем понимаю, что это — повышение в рейтинге или, в связи с возрастом, уже близко к отставке, но в любом случае, наверное, не так это плохо, несмотря на то что раньше мы стонали от секса, а теперь все чаще в моем возрасте — от душевных мук», — заявил артист.