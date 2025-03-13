Хью Джекмана вызвали в суд по делу Блейк Лайвли

17 января стало известно, что Джастин Бальдони подал в суд против актеров Рейнольдса и Лайвли на $400 млн за то, что, по утверждению режиссера, они пытались убрать его из шоу-бизнеса. В иске режиссер также утверждал, что актриса пыталась украсть права на фильм «Все закончится на нас».