Свежий проект Apple TV+ в каком-то смысле вторгается на неисследованную территорию — зону, полную загадок и недосказанности, подобно той неизведанной местности, о которой рассказывается в фильме. Здесь присутствуют атрибуты хоррора, фантастический сюжет и зрелище, которое удерживает зрителя у экрана до последнего кадра. Но есть и романтическая история, наблюдать за которой не менее интересно. Из статьи вы узнаете, о чем фильм «Ущелье», каков его сюжет, что происходит с главными героями и стоит ли смотреть это кино.