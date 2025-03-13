Свежий проект Apple TV+ в каком-то смысле вторгается на неисследованную территорию — зону, полную загадок и недосказанности, подобно той неизведанной местности, о которой рассказывается в фильме. Здесь присутствуют атрибуты хоррора, фантастический сюжет и зрелище, которое удерживает зрителя у экрана до последнего кадра. Но есть и романтическая история, наблюдать за которой не менее интересно. Из статьи вы узнаете, о чем фильм «Ущелье», каков его сюжет, что происходит с главными героями и стоит ли смотреть это кино.
Ключевые смыслы, темы и идеи фильма «Ущелье»
Сделав ставку на жанровый микс, режиссер «Ущелья» Скотт Дерриксон действовал разумно и постепенно погружал зрителей в захватывающий сюжет.
Проект вышел вполне качественный, хотя и получил разные оценки критиков. И есть риск, что у части зрителей после просмотра появится вопрос: что это было? Поэтому стоит разобрать составные части фильма более подробно и выяснить, что получилось, а что не получилось у создателей «Ущелья».
Микс хоррора с мелодрамой
Платформа Apple сохраняла сюжет в секрете до самой премьеры. В трейлере акцент сделан на романтическую линию — на хоррор там нет даже намека. Тем интереснее увидеть, как фильм по ходу действия несколько раз меняет жанр. В целом зритель получает вполне захватывающее зрелище, амбициозность которого уравновешена искренностью героев и самого повествования.
Создатели решили вынести за скобки весь политический хаос и непредсказуемость нашего времени и показали мир, в котором даже у людей, чуждых друг другу по идеологии, есть шансы на понимание и любовь. Обе части фильма — разговорная мелодрама и триллер с монстрами — смотрятся мило и нескучно.
Отметим также качественные спецэффекты. Дизайн ущелья и его кошмарных обитателей впечатляет. Вероятно, режиссер вдохновлялся культовыми работами наподобие «Сонной лощины» или «Обители зла». Чувствуется, что разработчики спецэффектов — не просто хладнокровные расчетливые профи, а энтузиасты с горящими глазами. Временами происходящее выглядит как чистый трэш, но в хорошем смысле этого слова. Поклонники сай-фая и конспирологии тоже останутся довольны — в сюжете есть место и правительственным заговорам, и научной фантастике.
Актерская химия
Основной секрет успеха картины — это уже подзабытая в Голливуде экранная актерская химия. Майлз Теллер и Аня Тейлор-Джой отыгрывают на полную, погружая зрителя в атмосферу мелодрамы на слегка апокалиптическом фоне.
Ливай в исполнении Теллера — это потерявший себя человек, который возрождается к жизни через постепенно нарастающее чувство. Актеру удалось создать достоверный образ с помощью минимальных средств: через взгляды, жесты и скупые реплики.
Аня Тейлор-Джой (Драса) — более яркий, харизматичный и загадочный персонаж. Военная дисциплина и профессионализм соединяются в ней с живостью и искренностью.
Дуэт выглядит убедительно, даже несмотря на то, что значительную часть времени персонажи общаются на расстоянии. Создатели сделали ставку на эмоциональный ответ аудитории и не прогадали.
Нельзя забывать и о персонаже Сигурни Уивер: ее недолгое, но мощное вступление добавляет фильму глубину, отсылая к культовому образу еще одной сильной женщины-бойца — незабвенной Рипли из «Чужого».
Саспенс
Скотт Дерриксон — опытный ремесленник, умеющий мастерски нагнетать напряжение. Зрители, которые всю первую половину фильма ждали хоррора, при всем желании не смогут предъявить режиссеру претензии по поводу обманутых ожиданий. Саспенс держится на протяжении всего хронометража, несмотря на то, что тайна монстров раскрывается уже в середине ленты. Однако остаются другие вопросы, ответы на которые неизвестны до финала.
«Ущелье» — типичный пример фильма, в котором авторы из стандартного концепта делают атмосферное шоу, в меру мрачное и романтичное, но при этом необычайно искреннее. Обманчивая легкость, с которой кино переключается между жанрами, подкупает. В итоге зритель и сам не замечает, как принимает правила игры и начинает сопереживать героям, оставаясь с ними до финальных титров.
В чем суть концовки фильма «Ущелье»
Выйдя на связь с нанимателем в лице Бартоломью, Ливай понял, что они скомпрометировали себя как агенты и будут ликвидированы. Вместе с Драсой герои разработали план уничтожения ущелья. Они отошли на безопасное расстояние и выстрелами из снайперских винтовок активировали мины, уничтожив охрану периметра. Запустился протокол полной зачистки территории с помощью ядерного заряда. Взрывная волна сбросила Ливая в реку. Несмотря на тяжелые травмы, герой выжил. В финале Ливай и Драса нашли друг друга и встретились где-то во Франции.
Интересные факты о фильме «Ущелье»
Зрителям фильма будут интересны любопытные факты об «Ущелье» и его создателях.
Имя Drasa, которое носит главная героиня, с литовского переводится как «храбрость».
Саундтрек к фильму создали Трент Резнор и Аттикус Росс, участники Nine Inch Nails. Во многом именно благодаря музыке передана энергетика ущелья как жуткого, тревожного и потустороннего места.
В фильмы герои играют в шахматы и на барабанах. Это своеобразные пасхалки, отсылающие зрителя к другим работам Ани Тейлор-Джой и Майлза Теллера, где они выступили в главных ролях, — «Ход королевы» и «Одержимость».