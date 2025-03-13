«Ленфильм» планирует открыть киношколу в Югре

Занятия будут проходить как в очной, так и в онлайн-форме. Куратором проекта стала заместитель директора «Ленфильма» и продюсер многих фильмов Мельникова Ольга Аграфенина. В рамках проекта будут не только уроки кино, но также мастер-классы с известными режиссерами и профессионалами индустрии.