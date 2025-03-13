Спасатели рассказали о трогательном проявлении верности собак Джина Хэкмена

Накануне полиция раскрыла, чем жена Джина Хэкмена занималась в дни перед трагедией. Известно, что у Аракавы было редкое инфекционное заболевание — хантавирусный легочный синдром, которым можно заразиться при вдыхании пыли с частичками помета зараженных грызунов. Хэкмен страдал от заболевания сердца вкупе с истощением на фоне голода: у актера была тяжелая форма болезни Альцгеймера и не вполне осознавал окружающую действительность.