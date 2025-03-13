Дочь Моники Беллуччи в крошечном бикини снялась с бойфрендом на пляже

Дочь Моники Беллуччи, модель Дева Кассель в крошечном бикини снялась с бойфрендом Солом Нанни на пляже. Снимками она поделилась в соцсети.
20-летняя Кассель позировала в бордовом крошечном бикини. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Перед камерой она пила кокос и загорала под солнцем. Она также позировала с бойфрендом в обнимку и целовалась.
Слухи о романе пары появились в октябре 2023 года. Тогда Сол Нанни выложил в социальные сети совместное фото с моделью. На снимке он целовал Деву Кассель в шею. Позже дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя подтвердила сплетни. Она опубликовала кадры с возлюбленным и написала, что это правда.
Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».