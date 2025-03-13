Дочь Моники Беллуччи в крошечном бикини снялась с бойфрендом на пляже

Слухи о романе пары появились в октябре 2023 года. Тогда Сол Нанни выложил в социальные сети совместное фото с моделью. На снимке он целовал Деву Кассель в шею. Позже дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя подтвердила сплетни. Она опубликовала кадры с возлюбленным и написала, что это правда.