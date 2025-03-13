В сети восхитились внешностью 99-летнего актера на новых фото

99-летнего артиста запечатлели, когда он покидал музыкальное благотворительное мероприятие Vandy Camp вместе с 53-летней женой Арлин Силвер. Мужчина предстал перед камерой в черной футболке с названием песни Step In Time из фильма «Мэри Поппинс», где он исполнил одну из главных ролей. Также Ван Дайк надел серые спортивные брюки и держал в руках трость.