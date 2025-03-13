Звезда «Улиц разбитых фонарей» заявил, что в России разучились снимать военное кино

«Поэтому городские парни учились, работали на заводах — они все имели отсрочку. Все. А вот первыми были ребята деревенские. У них самые обыкновенные, да простят меня жители села, обыкновенные лица, которые очень близки к земле. Они очень-очень простые. Поэтому они зачастую были слегка потерянные, не очень понимали. Это отражено в хрониках. А мы сейчас со спа-салонными лицами. В том числе девчонки», — заявил артист.