Убытки продюсерского центра Андрея Кончаловского составили 81,5 млн рублей

У 87-летнего Кончаловского есть еще пять организаций в разных сферах, в том числе ресторанный бизнес и торговля лекарствами. Из них четыре приносят доход.



Ранее пиар-служба Юлии Высоцкой опровергла сообщения СМИ о том, что актриса и телеведущая продала свой бизнес «Едим дома» из-за убытков.