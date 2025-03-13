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Джордж Клуни кардинально сменил имидж и вызвал споры в сети

Актер покрасил волосы и продемонстрировал преображение во время встречи с поклонниками

Голливудский актер Джордж Клуни кардинально сменил имидж и вызвал споры в сети. Фото и комментарии опубликованы на сайте Page Six.

Джордж Клуни
Джордж КлуниИсточник: Legion-Media.ru

63-летний Клуни покрасил волосы в каштановый и продемонстрировал преображение во время встречи с поклонниками после показа своего нового бродвейского шоу «Доброй ночи и удачи» 11 марта в Нью-Йорке. Артист сменил имидж для роли журналиста Эдварда Р. Марроу в театральной постановке. Актер раздавал автографы и фотографировался с фанатами на улице.

Интернет-пользователи принялись обсуждать новый образ Клуни.

«С седыми волосами он выглядит лучше», «Он выглядит ужасно. Его седые волосы делали его привлекательным и выдающимся», «Цвет волос подходит», «Джордж — молодец», — писали читатели Page Six в комментариях.

В 2013 году Джордж Клуни познакомился со своей будущей женой Амаль. Спустя год они поженились. У супругов есть двое детей — шестилетние Элла и Александр. По словам Джорджа Клуни, до встречи с Амаль он считал себя закоренелым холостяком.

В ноябре супругов засняли на свидании в Сен-Тропе. Амаль Клуни предпочла для прогулки пестрое мини-платье с разрезами и пышной юбкой. Образ дополнили солнцезащитные очки и черная сумка из кожи.