Джордж Клуни кардинально сменил имидж и вызвал споры в сети

63-летний Клуни покрасил волосы в каштановый и продемонстрировал преображение во время встречи с поклонниками после показа своего нового бродвейского шоу «Доброй ночи и удачи» 11 марта в Нью-Йорке. Артист сменил имидж для роли журналиста Эдварда Р. Марроу в театральной постановке. Актер раздавал автографы и фотографировался с фанатами на улице.