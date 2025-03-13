Стало известно, почему Блейк Лайвли отдалилась от Райана Рейнольдса

Актриса Блейк Лайвли отдалилась от Райана Рейнольдса для сохранения его карьеры. Об этом сообщает Dailу Mail.
«Райан и Блейк понимают, что если они хотят сохранить карьеру, то не могут участвовать в одних и тех же проектах из-за пристального внимания общества. Блейк не уверена в будущем своей карьеры из-за негативной реакции, которую она получила. Она не хочет оставить семью без дохода и знает, что карьера Райана до сих пор страдает от последствий», — сообщил инсайдер издания.
В конце декабря 2024 года знаменитость подала в суд на Джастина Бальдони, обвинив режиссера в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам актрисы, артист осуждал ее за лишний вес.
17 января стало известно, что Бальдони подал в суд против актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли на $400 млн за то, что, по утверждению режиссера, они пытались убрать его из шоу-бизнеса. В иске режиссер также утверждал, что актриса пыталась украсть права на фильм «Все закончится на нас».