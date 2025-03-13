Стало известно, почему Блейк Лайвли отдалилась от Райана Рейнольдса

«Райан и Блейк понимают, что если они хотят сохранить карьеру, то не могут участвовать в одних и тех же проектах из-за пристального внимания общества. Блейк не уверена в будущем своей карьеры из-за негативной реакции, которую она получила. Она не хочет оставить семью без дохода и знает, что карьера Райана до сих пор страдает от последствий», — сообщил инсайдер издания.