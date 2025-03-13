Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, почему Блейк Лайвли отдалилась от Райана Рейнольдса

Актриса отдалилась от мужа на фоне скандала с режиссером Джастином Бальдони
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан РейнольдсИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Блейк Лайвли отдалилась от Райана Рейнольдса для сохранения его карьеры. Об этом сообщает Dailу Mail.

«Райан и Блейк понимают, что если они хотят сохранить карьеру, то не могут участвовать в одних и тех же проектах из-за пристального внимания общества. Блейк не уверена в будущем своей карьеры из-за негативной реакции, которую она получила. Она не хочет оставить семью без дохода и знает, что карьера Райана до сих пор страдает от последствий», — сообщил инсайдер издания.

В конце декабря 2024 года знаменитость подала в суд на Джастина Бальдони, обвинив режиссера в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам актрисы, артист осуждал ее за лишний вес.

17 января стало известно, что Бальдони подал в суд против актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли на $400 млн за то, что, по утверждению режиссера, они пытались убрать его из шоу-бизнеса. В иске режиссер также утверждал, что актриса пыталась украсть права на фильм «Все закончится на нас».