Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

55-летняя Кейт Бланшетт пришла на премьеру в платье с голой спиной

Актриса вышла на публику в платье с голой спиной и глубоким декольте

Актриса Кейт Бланшетт стала гостьей премьеры фильма «Черный чемодан». Снимками она поделилась в соцсети.

Кейт Бланшетт
Кейт БланшеттИсточник: Legion-Media
Кейт Бланшетт
Кейт БланшеттИсточник: Legion-Media.ru

55-летняя знаменитость позировала в приталенном платье из шерсти с красными рукавами, вырезом и голой спиной. Волосы ей уложили в пучок и сделали вечерний макияж.

Несколько недель назад звезда стала лицом выпуска журнала Cap 74024. На обложке голливудская актриса позировала в кардигане и шапке. Знаменитость держала в руках кошку. На одной из страниц издания артистка стояла в черном бюстгальтере и легинсах с метлой в руках. Ей закололи волосы заколкой и сделали естественный макияж.

До этого Кейт посетила закрытый ужин Armani Beauty, который прошел в рамках Венецианского кинофестиваля. Актриса выбрала для светского мероприятия топ из кристаллов, который дополнила черными широкими брюками с завышенной талией, лодочками и бриллиантовыми серьгами.