55-летняя Кейт Бланшетт пришла на премьеру в платье с голой спиной

Актриса Кейт Бланшетт стала гостьей премьеры фильма «Черный чемодан». Снимками она поделилась в соцсети.
55-летняя знаменитость позировала в приталенном платье из шерсти с красными рукавами, вырезом и голой спиной. Волосы ей уложили в пучок и сделали вечерний макияж.
Несколько недель назад звезда стала лицом выпуска журнала Cap 74024. На обложке голливудская актриса позировала в кардигане и шапке. Знаменитость держала в руках кошку. На одной из страниц издания артистка стояла в черном бюстгальтере и легинсах с метлой в руках. Ей закололи волосы заколкой и сделали естественный макияж.
До этого Кейт посетила закрытый ужин Armani Beauty, который прошел в рамках Венецианского кинофестиваля. Актриса выбрала для светского мероприятия топ из кристаллов, который дополнила черными широкими брюками с завышенной талией, лодочками и бриллиантовыми серьгами.
Ранее Кейт Бланшетт снялась в полупрозрачной водолазке для глянца.