Уехавшая из России Мария Машкова показала свою повзрослевшую дочь

Актриса признавалась в личном блоге, что не планировала так долго быть в отношениях и не разводиться. По словам знаменитости, в 20 лет она решила минимум пять раз побывать в ЗАГСе и следовала этому плану, пока не встретила пианиста, который вернул ей веру в брак. Актриса также отмечала, что бабушка, педагог этики и эстетики, всегда заступалась за Александра и советовала ей «держаться за него».