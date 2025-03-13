Уехавшая из России Мария Машкова показала свою повзрослевшую дочь

Эмигрировавшая в США актриса Мария Машкова показала свою повзрослевшую дочь. Звезда сериала «Не родись красивой» поделилась в соцсетях редкими кадрами с Александрой в день ее рождения.
«Моя самая лучшая подруга! Не бойся проявлять заботу. Все остальное у тебя есть. Я так люблю тебя. С 13-летием», — написала артистка.
Знаменитость замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. Пара растит двоих детей: помимо Александры, они воспитывают 14-летнюю Стефанию. Машкова уже несколько лет живет с семьей в США, но до начала СВО она прилетала в Россию ради съемок. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с детьми.
Первым супругом знаменитости был ее коллега по сериалу «Не родись красивой» Артем Семакин. Они расстались в апреле 2009 года, а в сентябре того же года Машкова вышла замуж за Слободяника.
Актриса признавалась в личном блоге, что не планировала так долго быть в отношениях и не разводиться. По словам знаменитости, в 20 лет она решила минимум пять раз побывать в ЗАГСе и следовала этому плану, пока не встретила пианиста, который вернул ей веру в брак. Актриса также отмечала, что бабушка, педагог этики и эстетики, всегда заступалась за Александра и советовала ей «держаться за него».