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Половина коллекции «Мосфильма» оказалась за балансом студии

Счетная палата обнаружила половину киноколлекции «Мосфильма» за балансом студии
Карен Шахназаров, генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм»
Карен Шахназаров, генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм»

Счетная палата Российской Федерации обнаружила, что киностудия «Мосфильм» списала почти половину фильмов из своей коллекции с баланса, при этом продолжая получать с них доход. Об этом, ссылаясь на отчет контрольного ведомства, сообщает РБК.

В документе говорится, что за 100-летнюю историю существования киностудии на «Мосфильме» образовалась коллекция из более чем 2,8 тыс. фильмов. Из них почти 1,5 тыс. находятся за балансом, не имея денежной оценки. К примеру, в 2023 году студия списала 81 кинофильм первоначальной балансовой стоимостью 754 млн рублей.

Ведомство также выяснило, что в Реестр федерального имущества (РФИ) «Мосфильм» внес сведения лишь о 90 проектах, а на балансе киностудии учтены только 39 фильмов.

Аудиторы Счетной палаты отметили, что списанные с баланса «Мосфильма» проекты в 2022—2024 годах неоднократно являлись предметом сделок передачи прав на их использование и генерировали значительный и постоянный доход киностудии.

В свою очередь в пресс-службе «Мосфильма» объяснили сложившуюся ситуацию пробелами в законодательном регулировании. Там напомнили, что законодательство о бухучете требует учитывать все объекты на балансе по первоначальной стоимости в сумме фактических расходов на их создание. Однако основная часть проектов создана киностудией в советские годы, и оценить затраты на них сейчас невозможно, в связи с чем они и были выведены за баланс.

В середине ноября 2024 года президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым. Кинодеятель отметил, что «Мосфильм» является крупнейшей студией Европы, которая не уступает по объемам голливудским студиям Universal и Warner. Путин же заявил о гордости за киностудию.