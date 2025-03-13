Половина коллекции «Мосфильма» оказалась за балансом студии

В свою очередь в пресс-службе «Мосфильма» объяснили сложившуюся ситуацию пробелами в законодательном регулировании. Там напомнили, что законодательство о бухучете требует учитывать все объекты на балансе по первоначальной стоимости в сумме фактических расходов на их создание. Однако основная часть проектов создана киностудией в советские годы, и оценить затраты на них сейчас невозможно, в связи с чем они и были выведены за баланс.