Половина коллекции «Мосфильма» оказалась за балансом студии

Счетная палата Российской Федерации обнаружила, что киностудия «Мосфильм» списала почти половину фильмов из своей коллекции с баланса, при этом продолжая получать с них доход. Об этом, ссылаясь на отчет контрольного ведомства, сообщает РБК.
В документе говорится, что за 100-летнюю историю существования киностудии на «Мосфильме» образовалась коллекция из более чем 2,8 тыс. фильмов. Из них почти 1,5 тыс. находятся за балансом, не имея денежной оценки. К примеру, в 2023 году студия списала 81 кинофильм первоначальной балансовой стоимостью 754 млн рублей.
Ведомство также выяснило, что в Реестр федерального имущества (РФИ) «Мосфильм» внес сведения лишь о 90 проектах, а на балансе киностудии учтены только 39 фильмов.
Аудиторы Счетной палаты отметили, что списанные с баланса «Мосфильма» проекты в 2022—2024 годах неоднократно являлись предметом сделок передачи прав на их использование и генерировали значительный и постоянный доход киностудии.
В свою очередь в пресс-службе «Мосфильма» объяснили сложившуюся ситуацию пробелами в законодательном регулировании. Там напомнили, что законодательство о бухучете требует учитывать все объекты на балансе по первоначальной стоимости в сумме фактических расходов на их создание. Однако основная часть проектов создана киностудией в советские годы, и оценить затраты на них сейчас невозможно, в связи с чем они и были выведены за баланс.
В середине ноября 2024 года президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым. Кинодеятель отметил, что «Мосфильм» является крупнейшей студией Европы, которая не уступает по объемам голливудским студиям Universal и Warner. Путин же заявил о гордости за киностудию.