Всенародную известность Ирина Алферова получила в декабре 1979 года после выхода телефильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Миллионы зрителей влюбились в нежную и благородную Констанцию. Первую супругу Александра Абдулова называли самой красивой женщиной Советского Союза и восхищались ее экранными образами.
В фильмографии Ирины Ивановной более 60 проектов, а недавно она сыграла в популярном детективе Андрея Волгина «Красный шелк». Расскажем о самых ярких ролях Алферовой и вспомним, с чего начиналась ее карьера.
Детство будущей звезды
13 марта 1951 года в семье юристов Ивана Кузьмича и Ксении Архиповны родился второй ребенок. Супруги сомневались, заводить ли еще одного, так как у них уже подрастала дочь Таня, а возможности были ограничены. Татьяна впоследствии стала юристом, а вот Ирине от матери, которая в молодости мечтала о сцене, передалась любовь к искусству.
Маленькая Ирина ставила спектакли во дворе с соседскими детьми, а уже в школьные годы занималась в театральной студии, затем поступила в ГИТИС. Учеба давалась непросто: оценками Алферова не выделялась, а после первого курса едва не вылетела. Застенчивая и воспитанная девушка не умела «работать локтями», как отзывались о ней однокурсницы. Однако Алферова получила роль первой, что стало началом пути к славе.
«Хождение по мукам» и всесоюзная известность
Ирина Алферова мечтала о подмостках, а кино считала чем-то второстепенным. Но когда на четвертом курсе ее пригласили на пробы в телесагу «Хождение по мукам», то она согласилась. Несмотря на то, что все прошло неудачно, режиссер Василий Ордынский увидел внутреннее соответствие роли. Алферова, как и ее героиня, была юной, чистой, светлой и не принимала несовершенство мира.
Практического опыта у актрисы не было, приходилось учиться на съемочной площадке. Картина создавалась четыре года, и Ордынский просил Алферову и Светлану Пенкину, сыгравшую ее сестру Катю, не сниматься и не выходить на сцену до выхода фильма — зритель должен был увидеть их впервые в этой ленте. Алферова пошла навстречу и даже отказалась от предложений Леонида Гайдая и Григория Чухрая. За эти годы в ее жизни изменилось многое: она вышла замуж за болгарского дипломата Бойко Гюрова, родила дочь Ксению и успела развестись.
Алферова + Абдулов = главная кинопара страны
ГИТИС Алферова окончила на три года раньше кумира советских зрительниц Александра Абдулова, и во время учебы их пути не пересекались. В сентябре 1976-го Ирина пришла в труппу «Ленкома» и в первый рабочий день столкнулась с Абдуловым в дверях. Он влюбился сразу, а вот Ирина посчитала парня нескладным и непривлекательным. Сначала юная красавица отвергала ухаживания, но Александр сумел завоевать ее сердце.
Во время гастролей в Ереване Абдулов сделал Алферовой предложение. В ответ Ирина пошутила: если донесет ее на руках от театра до гостиницы, она согласится. Александр не растерялся и пронес возлюбленную намного дальше. Вернувшись в Москву, они сыграли свадьбу на кухне театрального общежития.
Пару считали идеальной, дочь Ирины Ксению артист считал родной. Но спустя 17 лет брака сослуживцы стали замечать, что Абдулов ночует в гримерке. Говорили, что причиной разлада стали измены актера. Вскоре после развода Ирина вышла замуж за Сергея Мартынова, а Александр Абдулов в нулевые женился на Юлии Мешиной.
В 2007 году бывшим супругам пришлось сыграть пару в сериале «Капкан». На съемках Алферова и Абдулов флиртовали и бесконечно пикировались, Александр Гаврилович заметил, что вот поэтому они и развелись. 3 января 2008 года артиста не стало.
Сложные отношения с Марком Захаровым
За год до премьеры «Хождения по мукам» режиссер Марк Захаров пригласил выпускницу ГИТИСа в «Ленком». Он пообещал, что будет много работы. Но время шло, а актрисе давали незначительные роли. Когда Алферову стали звать в кино, Захаров не отпускал и говорил, что спешить не стоит, а артистке полезно побывать в массовке.
Абдулов, будучи ведущим актером «Ленкома» и любимцем Марка Захарова, поддерживал супругу, но не хлопотал за нее. Единственным, кто пытался помочь, был директор театра Марк Варшавер. Он убеждал Марка Анатольевича, что Алферова — редкая красавица, которую любят зрители. Но попытки были напрасны.
В 1993 году Алферова ушла из «Ленкома» и вскоре присоединилась к труппе Театра на Трубной, где выходит на сцену до сих пор.
Д'Артаньян, три мушкетера и бойкот
Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич изначально планировал взять на роль Констанции Евгению Симонову, но руководство «Госкино» поставило жесткое условие: если Боярский играет Д’Артаньяна, то Констанцию должна изобразить Алферова. Постановщик был недоволен и считал, что актрисе не хватает музыкальности, даже озвучивать героиню поручили Анастасии Вертинской.
На съемках «Д’Артаньяна и три мушкетера» Алферовой устроили негласный бойкот: ей не шили костюмы, не делали грим, не ставили хореографию, а репетировать заставляли со стулом. Единственным, кто ее поддерживал, был Михаил Боярский. Позже режиссер делился мыслями, что такое отношение было вызвано его личным чувством несправедливости от действий чиновников. Это чувство и срикошетило в актрису. Несмотря на это, фильм стал хитом, а Ирина Алферова получила еще большую популярность.
«С любимыми не расставайтесь», Катя
Режиссер Павел Арсенов принципиально хотел, чтобы супругов, переживающих тяжелый развод, сыграли настоящие муж и жена, поэтому пригласил Алферову и Абулова. Съемки проходили в Сочи, и актриса просила Марка Захарова отпустить ее на съемки, однако худрук «Ленкома» отказался, и актрисе пришлось целый месяц летать туда-обратно.
Драма «С любимыми не расставайтесь» имела огромный успех. Зрители особенно запомнили сцену, где Катя кричит, что скучает по Мите, — этот момент вызывал слезы у всех. После этой картины за Ириной Алферовой закрепился статус звезды. Многие говорили, что фильм можно смотреть без звука, чтобы любоваться красотой главной героини.
«Любовные письма с подтекстом», Мелита
Мелодрама Звонимира Берковича «Любовные письма с подтекстом» признана лучшим югославским фильмом 1985 года. А за роль Мелиты Ирина Алферова получила специальный приз на кинофестивале в Пуле. Режиссер долго искал актрису на главную роль. Увидев фотографию Ирины Алферовой на обложке журнала «Советский экран», он сразу отправился в Москву, хотя планировал задействовать Катрин Денев.
По сюжету героиня Алферовой каждый день навещает мужа в больнице. Ее визиты становятся маленькими праздниками для всей палаты. Пациент, профессор музыки Иван Косор, заворожен красотой женщины и безнадежно влюбляется. Он издали любуется ею и пишет трогательные анонимные письма.
«Ты меня любишь», возлюбленная
В 1990 году поклонники Ирины Алферовой и Александра Серова заговорили о возможном романе звезд. Поводом стал клип на песню «Ты меня любишь», где актеры убедительно сыграли пару. На деле между ними не было ничего, кроме рабочих отношений. Алферова даже критиковала певца на площадке за излишнее самолюбование. Ей хотелось искренности, а не позирования.
Интересно, что на момент съемок брак Алферовой с Абдуловым уже трещал по швам. Однажды Серов заехал за артисткой в театр, чтобы уговорить на сотрудничество — она не сразу согласилась сыграть в его клипе. Алферова вышла к певцу, который припарковался на роскошном «мерседесе». За этой картиной завистливо наблюдал Абдулов. Момент стал поворотным — актриса, почувствовав себя на коне, дала свое согласие.
«Последний из Магикян», Людмила Сергеевна
В ситкоме о дружбе народов Ирина Алферова сыграла мать Натальи Магикян (Анна Ардова), интеллигентную учительницу словесности из провинции. Людмила Сергеевна с первых минут начинает наводить в доме свои порядки, за что ее не слишком любят, но она умеет хитрить и добиваться своего. Хотя образ оказался ей неблизок, Алферова с удовольствием погрузилась в работу и считает, что не ошиблась в выборе.
Для Алферовой участие в сериале «Последний из Магикян» стало своеобразным экспериментом. Она не против телевизионных проектов, но выбирает роли тщательно и соглашается только на те, которые помогают зрителям понять что-то важное.