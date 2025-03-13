Практического опыта у актрисы не было, приходилось учиться на съемочной площадке. Картина создавалась четыре года, и Ордынский просил Алферову и Светлану Пенкину, сыгравшую ее сестру Катю, не сниматься и не выходить на сцену до выхода фильма — зритель должен был увидеть их впервые в этой ленте. Алферова пошла навстречу и даже отказалась от предложений Леонида Гайдая и Григория Чухрая. За эти годы в ее жизни изменилось многое: она вышла замуж за болгарского дипломата Бойко Гюрова, родила дочь Ксению и успела развестись.