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Звезда «Ворониных» заявила о переменах в жизни и спровоцировала слухи о разводе

Актриса Волкова показала паспорт и сообщила о больших переменах в жизни
Екатерина Волкова и Андрей Карпов / фото: соцсети
Екатерина Волкова и Андрей Карпов / фото: соцсети

Актриса Екатерина Волкова сообщила в Telegram-канале о больших переменах в своей жизни.

По словам звезды сериала «Воронины», случилось два события, которые разделят ее жизнь на «до» и «после». У артистки появилось ощущение, что дальше будет все иначе. Она опубликовала фото паспорта и анкеты. В последней стоят вопросы «где и когда ознакомились», а также «место регистрации брака».

«С одной стороны, шаг вперед, новый этап и все дела, а с другой — полная неизвестность и легкая тревога. Перемены всегда заставляют нас встряхнуться, пересмотреть многое и, может быть, стать сильнее. Пока без деталей, просто держите за меня пальчики», — поделилась артистка.

Некоторые поклонники предположили, что звезда разводится. Другие же усомнились в этом, так как при расторжении брака не заполняют такую анкету. Они заявили, что актриса могла взять фамилию супруга.

«Столько лет быть самостоятельной личностью со своим именем и фамилией и менять ее сейчас? Не очень похоже. Жизнь разделять на до и после больше смахивает на развод. И сильнее нам, девочкам, надо становиться обычно в такие моменты», — отметила подписчица.

Ранее звезда «Ворониных» призналась, что ей на 8 Марта дарили поход к психотерапевту.