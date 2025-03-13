Звезда «Ворониных» заявила о переменах в жизни и спровоцировала слухи о разводе

«Столько лет быть самостоятельной личностью со своим именем и фамилией и менять ее сейчас? Не очень похоже. Жизнь разделять на до и после больше смахивает на развод. И сильнее нам, девочкам, надо становиться обычно в такие моменты», — отметила подписчица.