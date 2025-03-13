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Рената Литвинова может в этом году стать бабушкой

Возлюбленный дочери Литвиновой опубликовал фотографию с УЗИ в соцсети
Рената Литвинова с дочерью
Рената Литвинова с дочерью

Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова может вскоре стать бабушкой, пишет издание 7дней.ru. Бойфренд ее 23-летней дочери Ульяны Домбровской поделился в социальной сети фотографией, на которой девушка запечатлена в футболке с изображением УЗИ.

Ничего конкретного в связи с фотографией молодой человек не написал. Также не было комментариев от Ульяны и самой Литвиновой.

В 2022 году актриса покинула Россию и переехала в Париж. Во французской столице звезда работает в театре, участвовует в модных показах и занимается собственными проектами.

Ранее дочь Ренаты Литвиновой снялась в колье за 19 миллионов рублей.