73-летний Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце после инфаркта

По словам Сухорукова, у него случился острый инфаркт миокарда. В больнице ему провели коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения. Во время операции, отметил актер, выяснилось, что это был его второй инфаркт — первый он перенес в 2008 году.