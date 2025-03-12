85-летний Эммануил Виторган опубликовал фото с женой и подросшими дочерьми

Народный артист России Эммануил Виторган опубликовал фото с женой и малолетними детьми. Актер поделился семейным снимком в соцсетях.
«Вернулся со съемок, а тут меня встречают… Как хорошо, когда хочется возвращаться домой», — отметил звезда «Чародеев».
Виторган официально зарегистрировал отношения с Ириной Млодик (в девичестве. — «Газета.Ru»), которая на 23 года моложе него, в 2000 году. У пары две дочери: семилетняя Этель и пятилетняя Клара. Супруги не делятся подробностями рождения детей. Они не отвечают на слухи об ЭКО и суррогатном материнстве.
Артист признавался, что его продолжают осуждать за такое позднее «безответственное» отцовство. Однако, по словам Виторгана, он обеспечил девочек всем необходимым для жизни, а риск потерять родителей существует у каждого ребенка, вне зависимости от возраста.
У актера от первого брака с Тамарой Румянцевой есть дочь Ксения, а от второй жены Аллы Балтер сын Максим. Старшие дети артиста сразу не приняли новый брак отца. Ирина Виторган признавалась в шоу «Судьба человека», что пасынок два года был непреклонен, но в итоге им удалось выстроить теплые родственные отношения, а падчерица так и не пошла на контакт.
Ранее 85-летний Эммануил Виторган публично поздравил дочь с семилетием.