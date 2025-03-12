В 1990-х жанр слэшеров переживал кризис: классические приемы стали предсказуемыми, а новые идеи появлялись редко. Но в 1996 году на экраны вышел «Крик» — фильм, который одновременно работал по законам хоррора и разрушал их. Режиссер Уэс Крэйвен и сценарист Кевин Уильямсон взяли привычные клише и превратили их в инструмент борьбы с жанровой предсказуемостью. Так на свет появился Гоустфейс — и вместе с ним целая франшиза, которая на протяжении 25 лет сохраняет свою уникальную формулу. В этой статье проследим ее путь.
Начало и путь к успеху: как появился «Крик»
В 1994 году молодой сценарист Кевин Уильямсон написал сценарий под названием «Страшное кино». История серийного убийцы Дэнни Роллинга, известного как Гейнсвиллский потрошитель, настолько впечатлила его, что однажды, увидев открытое окно у себя дома, он испытал настоящий страх. В панике Уильямсон схватил нож и позвонил другу, который, чтобы его успокоить, задал простой вопрос: «Какой у тебя любимый фильм ужасов?». Этот момент стал отправной точкой для создания культового слэшера.
Сценарий был написан всего за три дня и вызвал интерес сразу у нескольких крупных студий, включая Paramount и Universal, но в итоге права на него за 400 тысяч долларов приобрела Dimension Films (подразделение Miramax). Продюсер Боб Вайнштейн предложил режиссуру Уэсу Крэйвену, который поначалу отказывался, заявляя, что устал от слэшеров. Однако он передумал, когда узнал, что проектом заинтересовалась Дрю Бэрримор.
Правда, вместо главной роли актриса сыграла Кейси Беккер — девушку, которая становится первой жертвой Гоустфейса. Ее шокирующая гибель в начале фильма нарушила привычные жанровые ожидания, мгновенно завоевав внимание зрителей.
Фильм переименовали в «Крик», вдохновившись одноименным хитом Майкла Джексона. Съемки проходили весной 1996 года в маленьком калифорнийском городке Санта-Роса. Картина вышла в прокат 20 декабря того же года и неожиданно стала кассовым хитом. Успех привел к появлению сиквелов:
После смерти Уэса Крэйвена в 2015 году франшиза не закончилась. В 2022 году вышел «Крик» (пятая часть), представивший новое поколение героев, а в 2023 году — «Крик 6», перенеся действие в Нью-Йорк. Следующая часть запланирована на 2026 год.
«Крик» (1996): как маска Гоустфейс стала символом 1990-х
1996 год. Жанр слэшеров оказался на спаде, как забытые коробки с попкорном под креслом в кинотеатре. Уэс Крэйвен, уже прославившийся пугающим Фредди Крюгером, решил воскресить умирающий поджанр хоррора, объединив усилия с Кевином Уильямсоном. Режиссер взял старые приемы, добавил черный юмор и щедро окропил все кровью. В результате «Крик» стал настоящим шедевром, который не только пугал, но и заставлял зрителей смеяться над собственной паранойей.
Действие фильма разворачивается в тихом городке Вудсборо, который потрясает смерть старшеклассницы Кейси (Дрю Бэрримор). Незадолго до этого она получает звонок от таинственного незнакомца, который вскоре убивает девушку и вешает ее тело на дубе. С этого момента Вудсборо превращается в арену, где каждый может стать как жертвой, так и убийцей.
Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл), главная героиня, пытается справиться с травмой прошлого, но безумный маньяк в маске Гоустфейса (на ее дизайн вдохновила картина Эдварда Мунка «Крик») не дает ей покоя. Фильм, получивший статус культового, собрал более 173 миллионов долларов при бюджете всего 15 миллионов.
«Крик 2» (1997): доказательство того, что сиквелы могут быть удачными
После оглушительного успеха «Крика» студия Dimension Films решила, что одной порции ужаса с долей черного юмора недостаточно. Уэс Крэйвен и Кевин Уильямсон вновь взялись за свое кровавое творение, чтобы продолжить историю Сидни Прескотт. Сценарий для второго фильма писался буквально на ходу — его завершили всего за две недели прямо на съемочной площадке первой части.
На этот раз действие переносится в колледж, где Сидни (вновь Нив Кэмпбелл) пытается оставить прошлые ужасы позади. Но, как это бывает в хоррорах, покой ей только снится: новый Гоустфейс начинает свою кровавую игру. Теперь Сидни приходится не только спасаться от убийцы, но и разбираться с последствиями своей внезапной славы: в Голливуде снимают фильм «Удар ножом», основанный на событиях первой части. Интересный факт — режиссером внутри ужастика стал сам Роберт Родригес.
«Крик 3» (2000): Голливуд, новые маски и снижение градуса насилия
К началу 2000-х франшиза уже была культовой, и Уэс Крэйвен решил вывести историю на новый уровень, перенеся действие в Голливуд. Фильм стал финалом оригинальной трилогии, но в этот раз сценарий писал не Кевин Уильямсон, а Эрен Крюгер. Несмотря на смену автора, «Крик 3» сохранил фирменный стиль.
Однако тон картины стал более комедийным, а количество кровавых сцен уменьшилось. Это было связано с трагедией в школе «Колумбайн» в 1999 году.
Сюжет вращается вокруг съемок фильма «Удар ножом 3», основанного на событиях первых двух частей. Сидни Прескотт, уставшая от бесконечного кошмара, выбирает уединение. Но, когда актеров «Удара ножом» начинают убивать одного за другим, она вновь оказывается в центре событий.
Несмотря на смешанные отзывы критиков, «Крик 3» собрал в прокате более 160 миллионов долларов. Хотя он уступает своим предшественникам, его можно считать достойным завершением трилогии.
«Крик 4» (2011): возвращение к истокам
Спустя 11 лет после третьей части франшиза снова дала о себе знать. Крэйвен и Уильямсон воссоединились, чтобы создать «Крик 4» — фильм, который должен был стать началом новой трилогии. В сценарии снова было множество отсылок к поп-культуре, а также фирменное сочетание черного юмора и кровавых разборок.
Премьера состоялась в 2011 году, ровно через 15 лет после выхода первого «Крика», что придало фильму ностальгический тон. На этот раз действие снова происходит в Вудсборо, где Сидни Прескотт (разумеется, Кэмпбелл) теперь живет в статусе писательницы. Но кошмар не закончился — появляется новый Гоустфейс, а вместе с ним и свежие жертвы. В борьбу с маньяком вступает молодое поколение, включая кузину Сидни Джилл (Эмма Робертс), что добавляет истории свежести.
Спустя годы «Крик» продолжил свое развитие, его перезапуск состоялся в 2022 году, но об этом — в следующих главах истории культовой серии.
«Крик» (2022) — новое поколение жертв
Спустя 25 лет после событий первого фильма франшиза вернулась, чтобы вновь напомнить, что Гоустфейс, который может быть кем угодно, остается главным злодеем. Режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, ранее известные по фильму «Я иду искать» (а в 2024 году снявшие «Эбигейл»), взялись за продолжение, сумев сохранить дух оригинала, но привнеся современное звучание. Сценаристы Джеймс Вандербилт и Гай Бусик удачно сочетали классические элементы слэшера, черный юмор и отсылки к текущим трендам, что по-настоящему пришло по вкусу зрителям.
Действие фильма «Крик» возвращает нас в Вудсборо, где новые убийства заставляют местных жителей вспомнить кошмары прошлого. В центре событий — сестры Тара (Дженна Ортега) и Сэм (Мелисса Баррера), чьи жизни неразрывно связаны с трагическими событиями 1996 года. Когда Гоустфейс вновь выходит на охоту, на помощь девушкам приходят старые знакомые: Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл), Дьюи Райли (Дэвид Аркетт) и Гейл Уэзерс (Кортни Кокс). Фильм не просто продолжает историю, но и отдает дань уважения Уэсу Крэйвену, который ушел из жизни в 2015 году.
«Крик 6»: новая глава легендарного слэшера
В 2023 году на экраны вышел «Крик 6», который снова сняли Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Фильм продолжает историю героев предыдущей картины и развивает сюжет вокруг таинственного маньяка в маске Гоустфейса. Однако фанатов ждал неожиданный поворот: Кэмпбелл, исполнившая роль Сидни Прескотт, отказалась от проекта, и «Крик 6», таким образом, стал первой частью без ее участия.
Действие фильма теперь перенесено в Нью-Йорк. После событий в Вудсборо сестры Сэм и Тара, а также их друзья Чед и Минди начинают новую жизнь в мегаполисе. Но прошлое не отпускает их — убийца в маске находит их и в этом городе. В расследование втягиваются агент ФБР Кирби Рид и репортер Гейл Уэзерс. Маньяк действует дерзко, совершая нападения в самых оживленных местах, что вызывает панику и страх. В фильме искусно обыгрываются современные тренды в кино, и зрителям предстоит увидеть неожиданные повороты сюжета.
Съемки прошли летом 2022 года в Монреале, а премьера состоялась в марте 2023 года. Впервые в истории франшизы фильм был представлен в форматах 3D и 4DX. Коммерческий успех оказался впечатляющим: «Крик 6» собрал почти 170 миллионов долларов в прокате, а также получил восторженные отзывы за саспенс, экшн-сцены и актерскую игру.
«Крик 7» (2026): чего ожидать от новой истории о старых героях
Выход очередного фильма франшизы «Крик 7» запланирован на февраль 2026 года. После ухода Мелиссы Барреры и Дженны Ортеги из проекта режиссерское кресло занял Кевин Уильямсон, автор оригинального фильма. С его участием можно ожидать чего-то эпичного, ведь он отлично знает своих персонажей. В сценаристах снова Джеймс Вандербилт и Гай Бусик, а Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт выступают как исполнительные продюсеры.
В фильме примут участие Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Мейсон Гудинг и Джасмин Савой Браун. Также к актерскому составу присоединились Изабель Мэй в роли дочери Сидни и Джоэл МакХейл в роли ее мужа Марка Эванса.
Возвращение Дэвида Аркетта в роли Дьюи Райли может стать неожиданностью для поклонников, учитывая события предыдущих частей. Кроме того, участие Мэттью Лилларда и Скотта Фоули вызывает множество вопросов и теорий среди фанатов. Ожидается, что «Крик 7» продолжит традиции франшизы, сочетая элементы ужаса, черного юмора и неожиданных сюжетных поворотов.
Интересное о франшизе
Поделимся несколькими любопытными фактами о «Крике».
1. Гоустфейс мог выглядеть совсем иначе. Художники долго искали образ убийцы, пока один из продюсеров не наткнулся на дешевую маску. Дизайн доработали, но основа осталась той же. Кстати, черный балахон мог быть белым.
2. Дрю Бэрримор должна была стать Сидни Прескотт. Но актриса настояла на том, чтобы сыграть Кейси — ту самую девушку из открывающей сцены оригинального фильма 1996 года.
3. Фильм запрещали в школах. После выхода первой части учителя по всей Америке жаловались, что подростки массово копируют сцены и терроризируют друг друга телефонными розыгрышами.
4. Уэс Крэйвен появился в камео в сцене, где школьный уборщик носит свитер и шляпу в стиле Фредди Крюгера.
5. Персонажи постоянно смотрят фильмы ужасов. В кадре мелькают «Хэллоуин», «Кошмар на улице Вязов» и другие классические хорроры.
6. Гоустфейс — самый «человечный» маньяк. Он спотыкается, падает, получает по голове — и это делает его пугающе реалистичным.
7. Телефонные звонки в фильме — настоящие. Роджер Джексон, озвучивающий Гоустфейса, звонил актерам прямо на площадке, а режиссер не позволял им встречаться с ним, чтобы они по-настоящему боялись.
8. Никто не знал, кто убийца в «Крике 2», пока не закончились съемки. Даже актерам давали ложные версии сюжета, чтобы тайна не утекла в прессу.
9. Гоустфейс мог говорить голосом Арнольда Шварценеггера. Рассматривался вариант с искаженным голосом наподобие Терминатора, но решили, что жуткий шепот Роджера Джексона пугает куда больше.
10. В каждом фильме меняется мотив убийцы. В отличие от многих хорроров, где маньяк убивает чаще из мести, в «Крике» у каждого злодея есть своя причина, что делает сюжет еще интереснее.