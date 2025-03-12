Действие фильма теперь перенесено в Нью-Йорк. После событий в Вудсборо сестры Сэм и Тара, а также их друзья Чед и Минди начинают новую жизнь в мегаполисе. Но прошлое не отпускает их — убийца в маске находит их и в этом городе. В расследование втягиваются агент ФБР Кирби Рид и репортер Гейл Уэзерс. Маньяк действует дерзко, совершая нападения в самых оживленных местах, что вызывает панику и страх. В фильме искусно обыгрываются современные тренды в кино, и зрителям предстоит увидеть неожиданные повороты сюжета.