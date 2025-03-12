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Олеся Судзиловская показала фигуру в обтягивающем платье с глубоким декольте

Актриса выложила фото в откровенном платье в соцсети
Олеся Судзиловская показала фигуру в обтягивающем платье с глубоким декольте
Олеся Судзиловская показала фигуру в обтягивающем платье с глубоким декольтеИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Олеся Судзиловская показала фигуру в обтягивающем платье с глубоким декольте. Звезда позировала в откровенном наряде перед зеркалом в примерочной и поделилась кадрами в соцсетях.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Бесподобна», «Вау», «Шикарная женщина», «Статуэтка», «Идеальная фигура», «Богиня», «Невероятная девушка», «Прекрасная», «Роскошно выглядите», «Такую фигуру грех скрывать за оверсайзом. Носите только такие наряды».

Знаменитость отмечала, что тренируется практически каждый день и не нарушает режим даже во время отпуска. По признанию актрисы, она не заставляет себя идти в зал, а делает это с радостью, потому что видит результаты своего труда и самодисциплины. Звезда не скрывает, что довольна отражением в зеркале, поэтому любит публиковать фото в откровенных купальниках и выходить в свет в «смелых» нарядах.

Артистка замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем, пара официально зарегистрировала отношения в 2009 году. У супругов двое общих детей: их старшему сыну Артему 16 лет, а младшему Майку 9 лет.