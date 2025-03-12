Звезда «Папиных дочек» снялась в ультракоротком платье и чулках

По словам знаменитости, ее физической активности хватает, чтобы не считать калорийность блюд и быть всегда в хорошей форме. Карпович не прекращает тренировки даже в отпуске. Звезда говорила, что спорт стал для нее рутиной, как чистка зубов, поэтому ей не нужно отдыхать от любимых занятий.