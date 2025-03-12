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Звезда «Папиных дочек» снялась в ультракоротком платье и чулках

Актриса Мирослава Карпович выложила фото в откровенном виде в соцсети
Звезда «Папиных дочек» снялась в ультракоротком платье и чулках
Звезда «Папиных дочек» снялась в ультракоротком платье и чулкахИсточник: www_gazeta_ru

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович снялась в ультракоротком платье и чулках. Актриса позировала в откровенном наряде перед зеркалом в студии и поделилась кадрами с фотосессии в личном блоге.

«За хлебом», — отшутилась знаменитость.

Пользователи соцсетей активно прокомментировали ее пост: «Вот это дочка выросла», «Как же ты прекрасна», «Невероятная», «Потрясающе выглядишь», «Шикарная», «Огненный образ», «Как вам идет быть такой», «Невероятная энергетика от вас», «Бесподобна».

Артистка признавалась в интервью, что никогда не сидела на диетах и не ограничивала себя в выборе продуктов. Однако звезда всегда соблюдает одно правило — она не запивает еду водой. Актриса также подчеркивала, что всю жизнь занимается спортом.

По словам знаменитости, ее физической активности хватает, чтобы не считать калорийность блюд и быть всегда в хорошей форме. Карпович не прекращает тренировки даже в отпуске. Звезда говорила, что спорт стал для нее рутиной, как чистка зубов, поэтому ей не нужно отдыхать от любимых занятий.