Звезда «Чебурашки» показала, как проводит время в Индии

Ольга Кузьмина отправилась за границу для съемок нового кинопроекта. Недавно актриса работала в Ницце, а затем приехала в Индию.
«Куда только не занесет меня профессия! Вроде только в Ницце снималась в шикарном особняке на лазурном берегу, как вдруг я уже стою со сценарием в Индии, а рядом со мной корова в мусорке роется. Ну, а что — баланс Вселенной», — заявила звезда «Чебурашки».
Также она показала, как проводит время в Индии. Актриса призналась, что местные жители толпами к ней подходят, чтобы сделать фотографии. Кузьмина поинтересовалась у своих подписчиков, чем она так могла заинтересовать индусов.
«Да просто фанаты “Кухни” собрались», «Славянская внешность, большие глаза, волосы. Мы для них — счастливый “знак”», «Экзотика ты для них, Кузенька! Вот и фотокарточки на память себе делают. А ты чудесная!», «Тоже фанаты “Кухни”», «Жители Индии верят, что белые люди приносят счастье и удачу. Поэтому фоткаются и трогают. Вот и все», «Если парни-индусы фоткаться просят, то потом они говорят, что это его русская девушка, и хвастаются», — предполагали пользователи сети.
Ранее Ольга Кузьмина показала подросшую дочь, родившуюся в Аргентине.