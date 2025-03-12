Звезда «Чебурашки» показала, как проводит время в Индии

«Да просто фанаты “Кухни” собрались», «Славянская внешность, большие глаза, волосы. Мы для них — счастливый “знак”», «Экзотика ты для них, Кузенька! Вот и фотокарточки на память себе делают. А ты чудесная!», «Тоже фанаты “Кухни”», «Жители Индии верят, что белые люди приносят счастье и удачу. Поэтому фоткаются и трогают. Вот и все», «Если парни-индусы фоткаться просят, то потом они говорят, что это его русская девушка, и хвастаются», — предполагали пользователи сети.