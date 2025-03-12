Татьяна Лютаева показала архивное фото с детьми в день своего 60-летия

Татьяна Лютаева в личном блоге опубликовала архивные фото в честь своего дня рождения — 12 марта ей исполнилось 60 лет. На первом снимке актриса была запечатлена со своими детьми — дочерью Агнией Дитковските и сыном Доминикасом Раманаускасом. Она снялась с ними в обнимку на кровати.
Лютаева показала и себя в детские годы — на черно-белом фото она сидела за партой и была одета в белую блузку. Актриса также опубликовала кинокадры и снимки со своих ярких фотосессий.
«Мне 60! Отмечу: дочь, сын, трое внуков! Мира и добра!» — написала артистка.
Напомним, Татьяна Лютаева — российская и литовская актриса театра и кино. Она получила известность благодаря мини-сериалу «Гардемарины, вперед!» режиссера Светланы Дружининой.
После окончания съемок актриса вместе с мужем Олегасом Дитковскисом уехала в Вильнюс, где служила в Вильнюсском русском драматическом театре. Здесь у пары родилась дочь Агния.
После расставания с первым мужем Лютаева вышла замуж за литовского режиссера Рокаса Раманаускаса, от которого родила сына Доминикаса. В 2004 году актриса вместе с детьми переехала из Вильнюса в Москву. Агния Дитковските пошла по стопам матери и стала сниматься в российском кино.