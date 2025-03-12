Татьяна Лютаева показала архивное фото с детьми в день своего 60-летия

Татьяна Лютаева в личном блоге опубликовала архивные фото в честь своего дня рождения — 12 марта ей исполнилось 60 лет. На первом снимке актриса была запечатлена со своими детьми — дочерью Агнией Дитковските и сыном Доминикасом Раманаускасом. Она снялась с ними в обнимку на кровати.