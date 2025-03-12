41-летняя звезда «Доктора Хауса» показала свое первое в жизни фото

«41 год прошел с тех пор, как мне сделали это фото на паспорт в день рождения. Как раз вовремя, чтобы успеть на рейс. И с тех пор я не прекращала делать что-либо в самую последнюю минуту. Спасибо, родители! Я очень рада, что вы создали меня и нашли этот старый мешок из-под картошки, чтобы перевезти», — отметила артистка.