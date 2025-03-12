41-летняя звезда «Доктора Хауса» показала свое первое в жизни фото

Актриса Оливия Уайлд показала поклонникам фото, снятое через несколько часов после ее рождения. Звезда сериала «Доктор Хаус» поделилась архивным кадром в соцсетях.
«41 год прошел с тех пор, как мне сделали это фото на паспорт в день рождения. Как раз вовремя, чтобы успеть на рейс. И с тех пор я не прекращала делать что-либо в самую последнюю минуту. Спасибо, родители! Я очень рада, что вы создали меня и нашли этот старый мешок из-под картошки, чтобы перевезти», — отметила артистка.
Знаменитость родилась в семье журналиста Эндрю Коберна и телепродюсера Лесли Коберн. У артистки двойное гражданство: американское и ирландское.
У звезды двое детей: 10-летний сын Отис и 8-летняя дочь Дэйзи. Актриса родила их от своего коллеги Джейсона Судейкиса, с которым рассталась в 2020 году. Уайлд признавалась, что ее гражданский брак не закончился «в одночасье» — у пары накопились разногласия и претензии друг к другу, которые они не смогли разрешить. По словам знаменитости, первое время они старались жить под одной крышей ради комфорта общих детей, но позже поняли, что ничего хорошего из этого не выйдет.
В 2021 года Уайлд начала встречаться с бывшим участником группы One Direction Гарри Стайлсом, который моложе нее на 10 лет. Пара не скрывала свои отношения и вместе выходила в свет, однако через год влюбленные объявили о расставании, отметив, что остались близкими друзьями.