Сначала Элизабет сомневается в своих силах, но вскоре погружается в мир большой политики. Она переезжает с семьей в Вашингтон и сталкивается с опасными тайнами: выясняется, что ее предшественник был убит из-за связей с торговцами оружием в Венесуэле. Кроме того, МакКорд обнаруживает заговор, угрожающий Белому дому. Теперь ей предстоит не только справляться с дипломатическими кризисами, но и сохранить баланс между работой и семьей.