20 февраля на Netflix вышел «Нулевой день» с Робертом Де Ниро в главной роли. Сериал рассказывает о масштабной кибератаке, парализовавшей США. Бывшему президенту Джорджу Маллену поручено возглавить комиссию, расследующую этот инцидент. Однако, погружаясь в дело, он сталкивается с фейковыми новостями, манипуляциями и провокациями, которые затрудняют поиск виновных.
Если вас привлекают такие истории, предлагаем еще шесть политических триллеров, которые не отпустят вас до самого финала.
«Реальная история Уиннер»
В июне 2017 года 25-летняя переводчица Реалити Уиннер (Сидни Суини) возвращается домой из магазина, где ее уже ждут двое агентов ФБР — Гаррик (Джош Хэмилтон) и Тейлор (Маршант Дэвис). Они подозревают девушку в утечке засекреченной информации, касающейся вмешательства России в президентские выборы США 2016 года. Во время допроса Уиннер ведет себя неоднозначно: она либо действительно не осознает серьезность обвинений, либо умело притворяется.
Режиссерский дебют Тины Саттер «Реальная история Уиннер» основана на подлинных событиях: военная переводчица действительно передала журналистам секретный отчет, но вскоре была разоблачена. В 2018 году ее приговорили к пяти годам заключения. В фильме использована расшифровка настоящей записи допроса ФБР.
«Клан Кеннеди»
Мини-сериал «Клан Кеннеди» охватывает ключевые исторические события середины XX века: Вторую мировую войну, президентские выборы, Карибский кризис и другие вехи, повлиявшие на США.
История начинается с того, как Джон Кеннеди приходит к власти. С детства он рос под влиянием своего отца Джозефа Кеннеди, выходца из семьи ирландских иммигрантов, который стремился к славе и богатству. Джозеф занимал пост посла США в Великобритании, но после скандального заявления был вынужден уйти в отставку.
Первоначально именно старший сын, Джек, должен был возглавить страну, однако его трагическая гибель изменила планы семьи. Тогда отец переключает внимание на младшего Джона, который впоследствии становится 35-м президентом США.
В проекте Джона Кассара сыграли Грег Киннер, Барри Пеппер, Кэти Холмс, Том Уилкинсон и другие актеры.
«Карточный дом»
Один из самых успешных политических сериалов последних лет «Карточный дом» рассказывает о конгрессмене Фрэнке Андервуде (Кевин Спейси), который мечтает занять пост госсекретаря. В надежде получить желаемую должность он помогает Гаррету Уокеру (Майкл Гилл) стать президентом США. Однако после победы главы государства его администрация отказывает Андервуду в назначении.
Оскорбленный предательством, Фрэнк вместе со своей женой Клэр (Робин Райт) разрабатывает хитроумный план мести, который запускает череду коварных манипуляций и опасных политических игр. Первый сезон политической драмы вышел в 2013 году, съемки проходили в Вашингтоне. Всего было выпущено шесть сезонов.
«Мартовские иды»
Стивен Майерс (Райан Гослинг) — амбициозный сотрудник предвыборного штаба кандидата в президенты от Демократической партии, губернатора Майка Морриса. Он искренне верит, что Моррис сможет изменить страну к лучшему. Однако перед решающими праймериз в Огайо Стивен получает заманчивое предложение от конкурирующего лагеря. Том Даффи (Пол Джаматти), представитель штаба Теда Пуллмана, предлагает ему перейти на сторону соперников.
Фильм «Мартовские иды» основан на реальных событиях, происходивших во время президентской кампании Говарда Дина в 2004 году. В 2012 году картина была удостоена «Оскара» за лучший адаптированный сценарий.
«Секретное досье»
Драматический триллер Стивена Спилберга «Секретное досье» рассказывает о мужестве журналистов, которые не побоялись бросить вызов системе.
1971 год, Нью-Йорк. Военный аналитик Дэниел Эллсберг получает доступ к секретным документам Пентагона, проливающим свет на войну во Вьетнаме. Решив раскрыть правду, он передает эти материалы журналистам The New York Times. Газета публикует сенсационные разоблачения, но вскоре сталкивается с угрозами со стороны правительства.
Позднее документы оказываются в распоряжении редакции The Washington Post. Ее владелице Кэтрин Грэм (Мэрил Стрип) и главному редактору Бену Брэдли (Том Хэнкс) предстоит сделать сложный выбор: обнародовать правду, рискуя свободой, или уступить давлению властей.
«Государственный секретарь»
Элизабет МакКорд (Теа Леони) — бывший аналитик ЦРУ, решившая оставить разведывательную деятельность ради спокойной жизни в Вирджинии. Она устраивается преподавателем в университет, но неожиданно получает предложение от президента США Конрада Далтона (Кит Кэрредин) занять пост госсекретаря.
Сначала Элизабет сомневается в своих силах, но вскоре погружается в мир большой политики. Она переезжает с семьей в Вашингтон и сталкивается с опасными тайнами: выясняется, что ее предшественник был убит из-за связей с торговцами оружием в Венесуэле. Кроме того, МакКорд обнаруживает заговор, угрожающий Белому дому. Теперь ей предстоит не только справляться с дипломатическими кризисами, но и сохранить баланс между работой и семьей.
«Государственный секретарь» — политический сериал Барбары Холл, выходивший на канале CBS. Всего было выпущено шесть сезонов.