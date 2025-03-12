Актриса Анна Старшенбаум улетела с семьей из России. Звезда призналась в личном блоге, что они находятся в Таиланде, но пока не все гладко складывается.
«У нас форс-мажор. Приехали на Самуи, сняли домик на месяц, а соседнее здание строится. Жесточайшая стройка. Проснулась в 9 утра от грохота. Очень прошу всех неравнодушных помочь, написать контакты, дать проверенные варианты, куда можно переселиться с няней и двумя детьми. Нужны три спальни и бассейн. Или гостиницы, с не заоблачными ценниками. Жду ваших рекомендаций», — обратилась к подписчикам артистка.
Знаменитость состоит в отношениях с бизнесменом Даниилом Наумовым. Актриса в сентябре 2022 года перестала скрывать их роман. По словам звезды, после тяжелого развода она зарегистрировалась на сайте знакомств, поскольку ей не хватало рядом мужчины, однако позже пересмотрела свои взгляды и удалила анкету. Старшенбаум не скрывала, что искала любви и в итоге встретила достойного человека, с которым захотела создать семью. А 11 февраля 2024 года актриса родила от Наумова мальчика Эрика.
Старшенбаум была замужем за звездой «Диверсанта» Алексеем Бардуковым, в браке у них родился сын Иван. Супруги развелись в 2017 году, однако актриса отмечала, что продолжает по-дружески общаться с бывшим мужем, потому что они вместе растят ребенка. У знаменитости нет никаких претензий к бывшему мужу, и она находит в этом только позитивные для всех моменты. По словам звезды, новый избранник Наумов тоже смог найти подход к ее сыну и выстроить с ним дружеские отношения.
Ранее звезда «Психологинь» выложила редкое фото с возлюбленным.