Татьяна Лютаева — не только талантливая актриса, но и глубокая притягательная личность с удивительной судьбой и яркими увлечениями. Вот лишь несколько интересных фактов, которые позволяют понять, насколько многогранна эта утонченная женщина.
Если очень захотеть
Для маленькой девочки мечта у Татьяны была необычной — она хотела стать дрессировщицей пантер. Ей казалось, что эти грациозные и сильные животные олицетворяют красоту, свободу и мощь. Таня представляла себя на арене цирка, укрощающей черных диких кошек.
И вот удивительно, но отчасти это желание реализовалось. Позже, уже будучи взрослой, Татьяне довелось работать с пантерой на съемочной площадке одного из фильмов. Актриса признавалась, что это был невероятный опыт: животное требовало уверенности и спокойствия от каждого, кто находился рядом.
Скрипка как школа терпения
В Советском Союзе дети, как правило, учились в музыкальных школах, и Татьяне достался один из самых сложных инструментов — скрипка. Позже она вспоминала, что игра давалась ей нелегко, только девочка никогда не бросала начатое дело. Скрипка научила ее терпению и дисциплине — качествам, которые пригодились потом в актерской профессии.
Взять высоту
Возможно, секрет идеальной фигуры Татьяны Лютаевой в ее спортивном прошлом, она даже могла стать профессиональной спортсменкой. В школе серьезно занималась легкой атлетикой и получила звание кандидата в мастера спорта по прыжкам в высоту.
Физическая нагрузка помогла ей забыть о частых пневмониях: девочка так часто болела, что родители, по рекомендации врачей, переехали в Одессу ради морского климата.
Пантеры и скрипка уже доказали, что за хрупкой внешностью актрисы скрывается стальной характер, спорт — еще одно тому доказательство.
Ее приметил Баталов
Увлечение театром в старших классах поначалу не предвещало ничего серьезного. Родители Лютаевой вообще скептически отнеслись к этому занятию, но вскоре увидели у дочери неподдельный интерес и упорство. Они были далеки от искусства — мама работала психиатром, отец был геологом, но препятствовать увлечению Татьяны не стали.
Тем более, что вскоре ее выбрал на свой курс главный «Гога, он же Гоша» страны — Алексей Баталов. Татьяна Лютаева поступила во ВГИК при конкурсе 700 человек на место.
Русское кино в Литве
Живя в Литве с 1988 по 2004 годы, Татьяна Лютаева играла на сцене Вильнюсского русского драматического театра и одновременно занималась организацией фестивалей «Русское кино». Это было время кризиса для кинематографа, но Лютаева старалась сохранить культурные связи между значимыми для нее странами.
Фестивали стали уникальной площадкой для показа фильмов русских режиссеров за рубежом и помогли многим молодым актерам заявить о своем таланте.
Опора на себя
Личная, да и профессиональная жизнь красивой женщины не были простыми. Три брака, каждый из которых завершился разводом, жизнь в другой стране, необходимость говорить на иностранном языке, все это было довольно сложно. При этом Татьяна Лютаева признается, что никогда не обращалась к психологам или психотерапевтам для решения личных проблем. Она научилась самостоятельно справляться с трудностями благодаря умению задавать себе правильные вопросы и находить ответы внутри себя. Лютаева считает трудности уроками судьбы, которые делают человека сильнее.
Медитация с удочкой
Есть у Татьяны Лютаевой и еще одно неожиданное увлечение — рыбалка! Эту любовь актрисе привил отец: они часто ранним утром отправлялись с удочками к Черному морю — ловить бычков.
С тех пор рыбалка для Лютаевой остается своеобразной медитацией, возможностью побыть наедине с природой. Она помогает расслабиться и восстановить силы после напряженной работы.
Актриса и мама актрисы
Татьяна — мама двоих детей: Агнии Дитковските и Доминика Раманаускаса. Агния пошла по стопам матери и стала актрисой российского кино. Интересно, что Доминик долгое время жил вдали от публичной жизни, но недавно начал пробовать себя как режиссер.
Лютаева поддерживает детей во всех начинаниях и гордится их успехами. А дочери помогает строить карьеру, охотно присматривая за тремя внуками.
Пощечина Ягужинской
В первую очередь мы помним Татьяну Лютаеву по ее первой роли в кино — это была Анастасия Ягужинская в фильме Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!». Премьера принесла красавице неслыханную славу. Интересно, что режиссер долго не могла найти актрису на эту роль, пока не увидела Татьяну в дипломном спектакле «Тень». Утонченная аристократка с сильным характером — именно такой и была выпускница ВГИКа.
Лютаева вспоминала, что съемки были непростыми: ей приходилось осваивать сложные диалоги, работать с Михаилом Боярским и другими звездами. Одна из сцен — знаменитая пощечина от героя Боярского — запомнилась актрисе особенно, ей никак не удавалось сыграть нужную эмоцию, пришлось влепить пощечину по-настоящему.
Смешная и беззаботная Милочка
В романтической комедии «Дама с попугаем» у Татьяны Лютаевой пусть и не главная, но очень интересная и значимая роль. Легкомысленная и очаровательная Милочка — подруга главного героя, становится частью забавных приключений, помогает раскрыть любовную линию и комедийный талант актрисы.
Фильм снимался на курортах Абхазии, что добавило картине особого шарма. Милочка получилась яркой и запоминающейся, перед нами юная красавица с искрой озорства, которая так свойственна молодости.
Лена, дочь генерала
В драме «Семь дней после убийства» Татьяна Лютаева сыграла Лену, старшую дочь генерала, которая оказывается в центре запутанного расследования. Фильм затрагивает серьезные темы предательства, любви и семейных отношений.
Актриса передала сложные эмоции своей героини: страх, горе и желание справедливости. Эта роль стала важным этапом в ее карьере, показала зрителям способность играть более серьезные и глубокие образы.
Магия Клементины
Еще одна из ранних и снова комедийных работ в фильме «Внимание, Ведьмы!» — это образ, который позволил актрисе проявить свою фантазию и креативность. Татьяна сыграла одну из ведьм, чьи магические способности не пугают, а вызывают улыбку. Она умеет превращать людей в различных животных и предметы, что приводит к множеству комичных ситуаций.
Клементина живет в мире, где магия и реальность переплетаются, она пытается справиться с последствиями своих волшебных действий. Но, несмотря на легкий жанр, фильм поднимает и более глубокие вопросы.
Драма Галины Борисовны
В драматическом сериале «Одна жизнь на двоих» Татьяна Лютаева сыграла Галину Борисовну — женщину с непростой судьбой. Ее героиня сталкивается с трудностями в личной жизни и пытается найти свое место в мире в эпоху перестройки. Роль потребовала от актрисы глубокого погружения в характер героини с широкой палитрой чувств и эмоций: от отчаяния до надежды на светлое будущее.
Сегодня Татьяна Лютаева продолжает активно работать в кино и театре, она востребована и интересна публике. Занимается благотворительностью, поддерживает молодых актеров и даже снимает кино. Как режиссер Лютаева дебютировала в 2019 году, пригласив на главные роли в драму «Камень, ножницы, бумага» дочь и Владимира Ильина. В 2023-м вышла вторая картина Татьяны Борисовны — «Единица Монтевидео». В тяжелой истории о прощении сыграли Агния Дитковските, Алексей Серебряков и Евгений Ткачук.