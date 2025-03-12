Личная, да и профессиональная жизнь красивой женщины не были простыми. Три брака, каждый из которых завершился разводом, жизнь в другой стране, необходимость говорить на иностранном языке, все это было довольно сложно. При этом Татьяна Лютаева признается, что никогда не обращалась к психологам или психотерапевтам для решения личных проблем. Она научилась самостоятельно справляться с трудностями благодаря умению задавать себе правильные вопросы и находить ответы внутри себя. Лютаева считает трудности уроками судьбы, которые делают человека сильнее.